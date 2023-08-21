ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віце-чемпіон України залишився без тренера: інсайдер розкрив ім'я першого кандидата

Новость на русском →
Ужгород, Понеділок 21 серпня 2023 11:12
Віце-чемпіон України залишився без тренера: інсайдер розкрив ім'я першого кандидата Фото: Гонсало Гарсія (ліворуч) у період роботи з "Істрою" (nkistra.com)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" несподівано оформив першу тренерську відставку сезону 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Олександр Кучер пішов із посади після четвертого туру чемпіонату України.

Про це заявив колишній журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал інсайдера.

40-річний фахівець подав у відставку після двох поспіль втрат очок. Напередодні "спортклубівці" зазнали домашньої поразки від київської "Оболоні" (1:2).

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", – коротко резюмував підсумок зустрічі Кучер.

Пріоритетним кандидатом на вакантну посаду нібито став Гонсало Гарсія. Іспанець працював у чемпіонатах Данії, Нідерландів і Хорватії. Нині 39-річний фахівець без роботи.

Перепоною до призначення Гарсії може стати питання безпеки. "Дніпро-1" поки базується в Ужгороді, але в разі вильоту з єврокубків повернеться в рідне місто. 23 серпня "спортклубівці" зіграють перший матч плей-офф кваліікації Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави.

Хто такий Гонсало Гарсія

Уродженець столиці Уругваю Монтевідео, до Іспанії переїхав у 13 років. Виховувався в "Компостелі" та мадридському "Реалі".

У структурі Королівського клубу не зміг піднятися вище рівня третьої команди. Захищав кольори нижчолігових колективів – "Алькоркона", "Меріди", "Паленсії". У 2005-2011 рр. грав у Нідерландах за АГОВВ, "Херенвен", "Хераклес", "Гронінген" і "Венло".

Пізніше виступав за кіпрський АЕК із Ларнаки, тель-авівський "Маккабі", "Анортосіс". Завершив кар'єру в рідній "Компостелі". Захищав кольори збірних Іспанії U-17 та U-19 пліч-о-пліч із Іньєстою, Рейєсом і Торресом.

Тренерським ремеслом зайнявся в Данії, де був асистентом головного тренера "Есб'єрга". Звідти перебрався до нідерландського "Твенте" на аналогічну посаду, а в 2019-2020 рр. був керманичем команди. Останні два сезони відпрацював у хорватській "Істрі".

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Днепр-1
NEWS
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті