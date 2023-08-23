ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дебютант УПЛ оформив другу тренерську відставку в новому сезоні

Черкаси, Середа 23 серпня 2023 20:59
UA EN RU
Дебютант УПЛ оформив другу тренерську відставку в новому сезоні Фото: Олександр Ковпак залишився без роботи (fc-lnz.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво черкаського ЛНЗ попрощалося з головним тренером команди Олександром Ковпаком після невдалого виступу в Кубку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

40-річний фахівець втратив посаду після вильоту черкащан у четвертому попередньому етапі національного кубка. ЛНЗ мінімально поступився сумській "Вікторії" на виїзді.

Ковпак звільнений після п'яти поєдинків сезону 2023/24. У рамках Прем'єр-ліги його підопічні розгромили "Минай" на виїзді та зазнали трьох поразок ("Чорноморець", "Кривбас", "Полісся"). Тим не менше, молодий коуч отримав приз найкращому тренеру 2-го туру.

Ковпак став головним тренером ЛНЗ у грудні торік. Під його керівництвом черкащани вперше в історії пробилися до Прем'єр-ліги, здолавши петровський "Інгулець" у перехідних матчах (1:1, 2:1).

Раніше Олександр Кучер пішов у відставку з посади головного тренера "Дніпра-1". Віце-чемпіон невдало розпочав новий сезон, вилетівши з Ліги чемпіонів і Ліги Європи до Ліги конференцій. Натомість у чемпіонаті "спортклубівці" набрали лише 4 очки.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь
Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам