Дебютант хокейного чемпіонату України підписав пілігрима з Фінляндії

26-річний фін став черговим новачком "Кепіталз". Київський колектив у прийдешньому сезоні готується дебютувати в еліті вітчизняного хокею.

Для Моксунена український хокей – не новий досвід. У сезоні 2020/21 він захищав кольори столичних "Крижаних Вовків" на рівні УХЛ, а в наступному грав за СК "Сокіл" у нелегітимній Суперлізі. Після повномасштабного вторгнення РФ до України оборонець виступав у чемпіонатах Польщі та Словаччини.

Сезон 2022/23 Моксунен розпочав у лавах аутсайдера Польської хокейної ліги "Подгале". Фінський хокеїст зіграв 21 матч (2 асисти) та переїхав до другого словацького дивізіону. Там оборонець провів 13 поєдинків (2 передачі) за "Левіце". Раніше виступав у першостях Фінляндії, Нідерландів, Литви та Латвії.

У липні "Київ Кепіталз" підписав низку вітчизняних хокеїстів. Зокрема, лави нового столичного колективу поповнили оборонець Таран, нападники Тищенко, Дворник, Кривоножкін, Койда, Куцевич та інші.