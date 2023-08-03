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Дебютант хоккейного чемпионата Украины подписал пилигрима из Финляндии

Фото: Ээту Моксунен во время выступлений в непризнанной Суперлиге (yle.fi)
Автор: Антон Федорцив

Столичная хоккейная команда "Киев Кэпиталз" объявила о переходе защитника Ээту Моксунена, за плечами которого выступления в семи европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

26-летний финн стал очередным новичком "Кэпиталз". Киевский коллектив в грядущем сезоне готовится дебютировать в элите отечественного хоккея.

Для Моксунена украинский хоккей – не новый опыт. В сезоне 2020/21 он защищал цвета столичных "Ледяных Волков" на уровне УХЛ, а в следующем играл за СК "Сокол" в нелегитимной Суперлиге. После полномасштабного вторжения РФ в Украину защитник выступал в чемпионатах Польши и Словакии.

Сезон 2022/23 Моксунен начал в рядах аутсайдера Польской хоккейной лиги "Подхале". Финский хоккеист сыграл 21 матч (2 ассиста) и переехал во второй словацкий дивизион. Там защитник провел 13 поединков (2 передачи) за "Левице". Ранее выступал в первенствах Финляндии, Нидерландов, Литвы и Латвии.

В июле "Киев Кэпиталз" подписал ряд отечественных хоккеистов. В частности, ряды нового столичного коллектива пополнили защитник Таран, нападающие Тищенко, Дворник, Кривоножкин, Койда, Куцевич и другие.

К слову, киевский "Сокол" вернулся к тренировочным занятиям в столице.

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