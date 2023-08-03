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Дебютант хокейного чемпіонату України підписав пілігрима з Фінляндії

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 10:27
Дебютант хокейного чемпіонату України підписав пілігрима з Фінляндії Фото: Еету Моксунен у часи виступів у невизнаній Суперлізі (yle.fi)
Автор: Антон Федорців

Столична хокейна команда "Київ Кепіталз" оголосила про перехід оборонця Еету Моксунена, за плечима якого виступи в семи європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

26-річний фін став черговим новачком "Кепіталз". Київський колектив у прийдешньому сезоні готується дебютувати в еліті вітчизняного хокею.

Для Моксунена український хокей – не новий досвід. У сезоні 2020/21 він захищав кольори столичних "Крижаних Вовків" на рівні УХЛ, а в наступному грав за СК "Сокіл" у нелегітимній Суперлізі. Після повномасштабного вторгнення РФ до України оборонець виступав у чемпіонатах Польщі та Словаччини.

Сезон 2022/23 Моксунен розпочав у лавах аутсайдера Польської хокейної ліги "Подгале". Фінський хокеїст зіграв 21 матч (2 асисти) та переїхав до другого словацького дивізіону. Там оборонець провів 13 поєдинків (2 передачі) за "Левіце". Раніше виступав у першостях Фінляндії, Нідерландів, Литви та Латвії.

У липні "Київ Кепіталз" підписав низку вітчизняних хокеїстів. Зокрема, лави нового столичного колективу поповнили оборонець Таран, нападники Тищенко, Дворник, Кривоножкін, Койда, Куцевич та інші.

До слова, київський "Сокіл" повернувся до тренувальних занять у столиці.

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