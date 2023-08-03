ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дебютант хоккейного чемпионата Украины подписал пилигрима из Финляндии

Новина українською →
Киев, Четверг 03 августа 2023 10:27
Дебютант хоккейного чемпионата Украины подписал пилигрима из Финляндии Фото: Ээту Моксунен во время выступлений в непризнанной Суперлиге (yle.fi)
Автор: Антон Федорцив

Столичная хоккейная команда "Киев Кэпиталз" объявила о переходе защитника Ээту Моксунена, за плечами которого выступления в семи европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

26-летний финн стал очередным новичком "Кэпиталз". Киевский коллектив в грядущем сезоне готовится дебютировать в элите отечественного хоккея.

Для Моксунена украинский хоккей – не новый опыт. В сезоне 2020/21 он защищал цвета столичных "Ледяных Волков" на уровне УХЛ, а в следующем играл за СК "Сокол" в нелегитимной Суперлиге. После полномасштабного вторжения РФ в Украину защитник выступал в чемпионатах Польши и Словакии.

Сезон 2022/23 Моксунен начал в рядах аутсайдера Польской хоккейной лиги "Подхале". Финский хоккеист сыграл 21 матч (2 ассиста) и переехал во второй словацкий дивизион. Там защитник провел 13 поединков (2 передачи) за "Левице". Ранее выступал в первенствах Финляндии, Нидерландов, Литвы и Латвии.

В июле "Киев Кэпиталз" подписал ряд отечественных хоккеистов. В частности, ряды нового столичного коллектива пополнили защитник Таран, нападающие Тищенко, Дворник, Кривоножкин, Койда, Куцевич и другие.

К слову, киевский "Сокол" вернулся к тренировочным занятиям в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины хоккей
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ