UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дебютант "Детройта" силовим слемданком не зарядив партнерів: момент дня в НБА

Фото: Осар Томпсон не врятував "Пістонз" від поразки (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Детройт Пістонз" Осар Томпсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Проспект відкрив лік очок мічиганців у протистоянні з "Індіаною" на виїзді. На старті першої чверті він отримав м'яч перед "дугою", влетів у зону атаки та в силовій манері поклав двома руками згори з-під Тернера.

Старань Томпсона, однак, виявилося замало для підсумкового успіху. "Пейсерс" легко розгромили "Детройт" (136:113). Тож "Пістонз" залишилися на дні Східної конференції НБА.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став оборонець "Детройта" Кейд Каннінгем. Він набрав 31 пункт, зробив 3 підбирань і віддав 5 передач. Томпсон провів у грі півгодини (8 очок, 6 підбирань, 3 асисти).

Хто такий Осар Томпсон

Уродженець Окленда (штат Каліфорнія), від виступів на студентському рівні відмовився заради Overtime Elite. Обраний "Пістонз" під п'ятим номером драфту НБА-2023.

Під егідою асоціації дебютував наприкінці жовтня. Став наймолодшим баскетболістом в історії змагань з п'ятьма блокшотами в прем'єрному матчі на рівні НБА. Поєдинок проти "Атланти" ознаменувався новим персональним рекордом результативності американця (21 очко).

Амен Томпсон – брат-близнюк Осара – був обраний "Г'юстоном" четвертим на цьогорічному драфті. Баскетболом вони почали займатися у 7 років під орудою батька, а Леброн Джеймс був спортивним ідолом братів.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол