Дебютант "Детройта" силовым слэм-данком не зарядил партнеров: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Детройт Пистонс" Осар Томпсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Проспект открыл счет очков мичиганцев в противостоянии с "Индианой" на выезде. На старте первой четверти он получил мяч перед "дугой", влетел в зону атаки и в силовой манере положил двумя руками сверху из-под Тернера.
Стараний Томпсона, однако, оказалось маловато для итогового успеха. "Пейсерс" легко разгромили "Детройт" (136:113). Так что "Пистонс" остались на дне Восточной конференции НБА.
Самым результативным на паркете в этот вечер стал защитник "Детройта" Кейд Каннингем. Он набрал 31 пункт, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Томпсон провел в игре полчаса (8 очков, 6 подборов, 3 ассиста).
Уроженец Окленда (штат Калифорния), от выступлений на студенческом уровне отказался ради Overtime Elite. Выбран "Пистонс" под пятым номером драфта НБА-2023.
Под эгидой ассоциации дебютировал в конце октября. Стал самым молодым баскетболистом в истории соревнований с пятью блок-шотами в премьерном матче на уровне НБА. Поединок против "Атланты" ознаменовался новым персональным рекордом результативности американца (21 очко).
Амен Томпсон – брат-близнец Осара – был выбран "Хьюстоном" четвертым на драфте этого года. Баскетболом они начали заниматься в 7 лет под руководством отца, а Леброн Джеймс был спортивным идолом братьев.
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