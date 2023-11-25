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Дебютант "Детройта" силовым слэм-данком не зарядил партнеров: момент дня в НБА

Фото: Осар Томпсон не спас "Пистонс" от поражения (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Детройт Пистонс" Осар Томпсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Проспект открыл счет очков мичиганцев в противостоянии с "Индианой" на выезде. На старте первой четверти он получил мяч перед "дугой", влетел в зону атаки и в силовой манере положил двумя руками сверху из-под Тернера.

Стараний Томпсона, однако, оказалось маловато для итогового успеха. "Пейсерс" легко разгромили "Детройт" (136:113). Так что "Пистонс" остались на дне Восточной конференции НБА.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал защитник "Детройта" Кейд Каннингем. Он набрал 31 пункт, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Томпсон провел в игре полчаса (8 очков, 6 подборов, 3 ассиста).

Кто такой Осар Томпсон

Уроженец Окленда (штат Калифорния), от выступлений на студенческом уровне отказался ради Overtime Elite. Выбран "Пистонс" под пятым номером драфта НБА-2023.

Под эгидой ассоциации дебютировал в конце октября. Стал самым молодым баскетболистом в истории соревнований с пятью блок-шотами в премьерном матче на уровне НБА. Поединок против "Атланты" ознаменовался новым персональным рекордом результативности американца (21 очко).

Амен Томпсон – брат-близнец Осара – был выбран "Хьюстоном" четвертым на драфте этого года. Баскетболом они начали заниматься в 7 лет под руководством отца, а Леброн Джеймс был спортивным идолом братьев.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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