На дебаты на "Олимпийском" забронировано 12 тысяч мест

На дебаты с участием кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, забронировано 12 тыс. мест. Об этом сообщила в Facebook команда Зеленского.

Отметим, что в работе билетного сервиса возможны перебои из-за перезагрузки серверов.

"Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест. Для билетного сервиса это исторические нагрузки! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.

Ранее сообщалось, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" утром 16 апреля заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.