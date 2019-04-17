На дебати на "Олімпійському" заброньовано 12 тисяч місць

На дебати за участю кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00, заброньовано 12 тис. місць. Про це повідомила в Facebook команда Зеленського.

Відзначимо, що в роботі квиткового сервісу можливі перебої через перезавантаження серверів.

"Менш ніж за півдоби від початку розповсюдження безкоштовних квитків на дебати за участю Володимира Зеленського і Петра Порошенка люди забронювали 12 000 місць. Для квиткового сервісу це історичне навантаження! Тому у його роботі можливі перебої, але ми просимо з розумінням поставитися до цього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня.