Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений, - МВД

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На территорию стадиона не пустили несколько десятков граждан

Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийском" прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга после окончания мероприятий.

Он отметил, что обеспечение правопорядка прошло организованно. Пострадавших во время дебатов не было.

Яровой сообщил, что к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.

"Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Те граждан, которых задержали, были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили", - рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Всего сегодня на стадионе присутствовали 22 тыс. граждан и около 10 тыс. правоохранителей. Для обеспечения безопасности было принято решение задействовать силы специального назначения из 17 регионов.

РБК-Украина писало, что во время дебатов на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт.

По данным МВД, по состоянию на 19:00 на дебаты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек.