ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений, - МВД

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:46
Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений, - МВД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На территорию стадиона не пустили несколько десятков граждан

Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийском" прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга после окончания мероприятий. 

Он отметил, что обеспечение правопорядка прошло организованно. Пострадавших во время дебатов не было.

Яровой сообщил, что к охране порядка привлекли спецназовцев не только из Киева, но и из других регионов.

"Любые нарушения были предупреждены за несколько кварталов от проведения мероприятий. Те граждан, которых задержали, были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены беседы или они были опрошены. Пока нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили", - рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Всего сегодня на стадионе присутствовали 22 тыс. граждан и около 10 тыс. правоохранителей. Для обеспечения безопасности было принято решение задействовать силы специального назначения из 17 регионов.

РБК-Украина писало, что во время дебатов на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт

По данным МВД, по состоянию на 19:00 на дебаты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек

Порошенко покинет студию "Суспільного" раньше из-за звонка Помпео В Киеве заработали на вход станции метро после дебатов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел УкраиныНСК Олимпийскийдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь