Дебати на "Олімпійському" пройшли без порушень, - МВС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На територію стадіону не пустили кілька десятків громадян

Дебати кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійському" пройшли без порушень громадського порядку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу після закінчення заходів.

Він відзначив, що забезпечення правопорядку пройшло організовано. Постраждалих під час дебатів не було.

Ярої повідомив, що до охорони порядку залучили спецназівців не тільки з Києва, але й з інших регіонів.

"Будь-які порушення були попереджені за кілька кварталів від проведення заходів. Ті громадян, яких затримали, були доставлені у відділ поліції, з ними були проведені бесіди або вони були опитані. Поки що порушень не зафіксовано, крім кількох десятків громадян, яких ми не пропустили", - розповів глава Нацполіції Сергій Князєв.

Всього сьогодні на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців. Для забезпечення безпеки було прийнято рішення задіяти сили спеціального призначення з 17 регіонів.

РБК-Україна писало, що під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук заявила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт.

За даними МВС, станом на 19:00 на дебати на НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі осіб.