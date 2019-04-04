Дебаты кандидатов: Аласания анонсировал встречу со штабами

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) в пятницу, 5 апреля, проведет учредительную встречу с представителями штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов. Об этом председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал журналистам.

При этом, по словам главы НОТУ, встреча скорее всего состоится в первой половине дня.

"Завтра будет первая учредительная встреча с обоими штабами. Мы договорились встретиться и обсудить этот вопрос", - сказал Аласания.

Аласания отметил, что НОТУ обязательно подготовит проведение дебатов 19 апреля.

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте", - объяснил он.

По словам главы НОТУ, в постановлении ЦИК от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов. В документе не предусмотрены свободные форматы.

"К любым другим вариантам мы также готовы и также открыты к предложениям, которые прозвучали публично", - добавил глава НОТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Аласания подчеркивал, что "Суспільне" готово провести дебаты.

Как писало РБК-Украина ранее, в НОТУ заявили, что у них есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский". В частности, у телеканала "UA: Перший" есть возможность организовать трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах на стадионе должна принять Центральная избирательная комиссия.

Так, ранее Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Порошенко, однако выдвинул ряд условий. В частности, он выступил за проведение дебатов на стадионе и за медицинскую экспертизу перед ними. Затем Порошенко согласился на проведение дебатов на стадионе и медэкспертизу.