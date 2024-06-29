Дебати майже не вплинули на рівень підтримки Байдена та Трампа, - опитування

Перші теледебати між кандидатами в президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом майже не вплинули не рівень їх підтримки виборцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Ipsos та вебсайту 538.

Як показало опитування, попри те, що 60% респондентів вважають, що Трамп показав себе на дебатах краще, чим чинний президент, тоді як Байден отримав підтримку всього 21%, - це загалом не змінило їх підтримку виборцями.

Так, після дебатів про намір проголосувати за Байдена на майбутніх виборах заявили 46,7% потенційних виборців, що всього на 1,6 відсоткового пункту нижче, ніж було до дебатів.

Водночас підтримка Трампа фактично залишилася незмінною. Після дебатів кількість потенційних виборців Трампа зросла з 43,5% до 43,9%. Ймовірно, на це вплинуло те, що виступ Трампа на дебатах не вразив американців.

Опитування проводили до та після дебатів. Опитування має похибку 2,1 відсоткового пункту. 1700 з 2543 респондентів дивилися дебати повністю або частково. Похибка в опитуванні тих, хто дивився дебати, становить 2,5 відсоткового пункту.