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Дебати Байдена і Трампа. CNN підбив підсумки і як вони вплинули на вибір американців

Фото: резульати дебатів Байдена і Трампа в США (РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Близько 8 з 10 американських виборців заявили, що теледебати кандидатів на посаду президента США Джо Байдена та Дональда Трампа майже ніяк не вплинули на їхній вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування CNN.

Так, 81% американців заявили, що дебати не допомогли їм у виборі президента. Ще 14% сказали, що це змусило їх переосмислити дещо про кандидатів, але не змінило їхнього вибору, у той час, як 5% виборців заявили, що дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента.

За підсумками дебатів чинного американського лідера Джо Байдена і його опонента Дональда Трампа 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента. 33% вважають, що краще виступив демократ Байден.

При цьому до дебатів 55% виборців очікували, що Трамп виступить краще за опонента, 45% - що Байден.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада цього року. Зауважимо, що попри проведені дебати, ні Байден, ні Трамп офіційно не є кандидатами від своїх партій. Так, республіканці мають затвердити кандидатуру свого кандидата у липні, а демократи - у серпні.

За даними The New York Times, після дебатів у Демократичній партії США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Як зазначає видання, причиною цьому був слабкий виступ Байдена на дебатах, нездатність висловити позицію партії та регулярні обмовки.

Детальніше про заяви під час дебатів кандидатів на посаду президента США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп