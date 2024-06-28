RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дебаты Байдена и Трампа. CNN подвел итоги и как они повлияли на выбор американцев

Фото: резульаты дебатов Байдена и Трампа в США (РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Около 8 из 10 американских избирателей заявили, что теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа почти никак не повлияли на их выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса CNN.

Так, 81% американцев заявили, что дебаты не помогли им в выборе президента. Еще 14% сказали, что это заставило их переосмыслить кое-что о кандидатах, но не изменило их выбор, в то время как 5% избирателей заявили, что дебаты кардинально повлияли на их выбор президента.

По итогам дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента. 33% считают, что лучше выступил демократ Байден.

При этом до дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента, 45% - что Байден.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября этого года. Отметим, что, несмотря на проведенные дебаты, ни Байден, ни Трамп официально не являются кандидатами от своих партий. Так, республиканцы должны утвердить кандидатуру своего кандидата в июле, а демократы - в августе.

По данным The New York Times, после дебатов в Демократической партии США заговорили о замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Как отмечает издание, причиной тому было слабое выступление Байдена на дебатах, неспособность выразить позицию партии и регулярные оговорки.

Детальнее о заявлениях во время дебатов кандидатов на пост президента США, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп