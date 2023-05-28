Де знайти роботу на літо: список сезонних вакансій у Києві

Можливість підробітку в Києві є у будь-який сезон, але влітку список вакансій розширюється. На ринку праці активніше пропонують роботу в літніх кафе, точках продажу напоїв та солодощів, парках атракціонів. Такі варіанти підійдуть кандидатам без досвіду та студентам.
Які можна знайти сезонні вакансії та зарплати в Києві – докладніше у матеріалі РБК-Україна нижче.
На сайтах оголошень розміщують вакансії офіціантів для роботи на літніх терасах кафе, пляжних розважальних комплексах Києва. Середній розмір зарплати вказано на рівні 20 тис. грн.
Працівникам кухні та зали, а також касирам у популярних мережевих фастфудах столиці пропонують зарплату в середньому від 10 тис. грн. Готові брати без досвіду та не неповну зайнятість.
Продавці морозива, солодкої вати, вафель та холодних напоїв у вуличних точках торгівлі можуть заробити від 11 тис. грн. В оголошеннях роботодавці вказують про готовність брати студентів. Зарплату можуть сплачувати щодня або позмінно.
Скріншот Work.ua
Середня зарплата бариста у Києві становить 15 тис. грн. Денна ставка 600-750 грн. За даними порталу пошуку роботи Work.ua, у столиці є понад 500 пропозицій роботи бариста у кав'ярнях, кафе-кондитерських.
У теплу пору року актуальними є вакансії операторів атракціонів на дитячих майданчиках, у парках відпочинку. Також є схожі пропозиції роботи на батутах та атракціонах у ТРЦ. Зарплату пропонують на рівні 12-15 тис. грн.
Робота аніматора підійде вихователям, вчителям, акторам, студентам педагогічних та театральних навчальних закладів як варіант підробітку. Дитячі аніматори потрібні в дитячих клубах, ТРЦ, компаніях, які займаються організацією свят. Зарплати – від 8 до 15 тис. грн, гнучкий графік роботи.
Ще один варіант сезонної роботи для людей з педагогічною освітою. До обов'язків вожатого входить організація та проведення ігор, конкурсів та розважальних програм для дітей. Роботодавці зазначають в оголошеннях зарплату на рівні 16-20 тис. грн.
Скріншот Work.ua
Популярним варіантом підробітку в будь-який сезон залишається робота кур'єра у службах доставки, магазинах (середня оплата 15 тис. грн).
Також можна влаштуватися комплектувальником інтернет-замовлень. За такою вакансією в Києві пропонують зарплату від 10 тис. грн.
Робота оператора контакт-центру на вхідних дзвінках підійде для підробітку студентам на період канікул. Подібні вакансії пропонують онлайн-магазини, компанії сфери послуг. Зарплата – від 10-12 тис. грн.
За роботу з прибирання офісів, медичних центрів, спортклубів роботодавці готові платити від 6 тис. грн до 10 тис. грн. Є варіанти вакансій на неповний робочий день, підробіток у вечірній час.
Різноробам на будівництві пропонують 600-700 грн за зміну. Підсобним працівникам, вантажникам на виробничих підприємствах також платять у середньому 700 грн на день.
Нагадаємо, Державна службаі зайнятості опублікувала топ-10 найбільш затребуваних вакансій в Україні в 2023 році.
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