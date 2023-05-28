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Где найти работу на лето: список сезонных вакансий в Киеве

Фото: какие вакансии в Киеве предлагают летом (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Возможность подработки в Киеве есть в любой сезон, но летом список вакансий расширяется. На рынке труда активнее предлагают работу в летних кафе, точках продажи напитков и сладостей, парках аттракционов. Такие варианты подойдут кандидатам без опыта и студентам.

Какие можно найти сезонные вакансии и зарплаты в Киеве – подробнее в материале РБК-Украина ниже.

Официант в кафе

На сайтах объявлений размещают вакансии официантов для работы на летних террасах кафе, в пляжных развлекательных комплексах Киева. Средний размер зарплаты указан на уровне 20 тыс. грн.

Работникам кухни и зала, а также кассирам в популярных сетевых фастфудах столицы предлагают зарплату в среднем от 10 тыс. грн. Готовы брать без опыта и не неполную занятость.

Уличная торговля

Продавцы мороженого, сладкой ваты, вафель и холодных напитков в уличных точках торговли могут заработать от 11 тыс. грн. В объявлениях работодатели указывают о готовности брать студентов. Зарплату могут платить ежедневно или посменно.

Скриншот Work.ua

Бариста

Средняя зарплата бариста в Киеве составляет 15 тыс. грн. Дневная ставка 600-750 грн. По данным портала поиска работы Work.ua, в столице есть более 500 предложений работы бариста в кофейнях, кафе-кондитерских.

Оператор аттракционов

В теплое время года актуальны вакансии операторов аттракционов на детских площадках, в парках отдыха. Также есть похожие предложения работы на батутах и аттракционах в ТРЦ. Зарплату предлагают на уровне 12-15 тыс. грн.

Аниматор

Работа аниматора подойдет воспитателям, учителям, актерам, студентам педагогических и театральных учебных заведений, как вариант подработки. Детские аниматоры требуются в детские клубы, ТРЦ, компании, которые занимаются организацией праздников. Зарплаты – от 8 до 15 тыс. грн, гибкий график работы.

Вожатый

Еще один вариант сезонной работы для педагогов. В обязанности вожатого входит организация и проведение игр, конкурсов и развлекательных программ для детей. Работодатели указывают в объявлениях зарплату на уровне 16-20 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Курьер, комплектовщик заказов

Популярным вариантом подработки в любой сезон остается работа курьера в службах доставки, магазинах (средняя оплата 15 тыс. грн).

Также можно устроится комплектовщиком интернет-заказов. По такой вакансии в Киеве предлагают зарплату от 10 тыс. грн.

Оператор call-центра

Работа оператора контакт-центра на входящих звонках подойдет для подработки студентам на период каникул. Подобные вакансии предлагают онлайн-магазины, компании сферы услуг. Зарплата – от 10-12 тыс. грн.

Уборка помещений

За работу по уборке офисов, медицинских центров, спортклубов работодатели готовы платить от 6 тыс. грн до 10 тыс. грн. Есть варианты вакансий на неполный рабочий день, подработка в вечернее время.

Разнорабочий

Разнорабочим на стройке предлагают 600-700 грн за смену. Подсобным работникам, грузчикам на производственных предприятиях также платят в среднем 700 грн в день.

Напомним, Государственная служба занятости опубликовала топ-10 самых затребованных вакансий в Украине в 2023 году.

Также ранее сообщалось, сколько в этом году можно заработать украинцам на сезонной работе в Польше.

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