ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Где смогут учиться старшеклассники после 9 класса: МОН обновило карту лицеев

17:55 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Где смогут учиться старшеклассники после 9 класса: МОН обновило карту лицеев Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После 9 класса украинские школьники смогут продолжить обучение в академическом лицее или выбрать профессиональный колледж. На специальной карте от МОН можно будет узнать больше информации о ближайших учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

МОН обновило сайт "Реформа старшей школы: Профильная" и карту заведений, где родители и ученики смогут заранее проверить будущую сеть лицеев. На карте можно выбрать область и территориальную громаду, просмотреть учебные заведения, их статус и проверить, входит ли конкретное заведение в сеть пилотных лицеев.

Что изменится после 9 класса

С 1 сентября 2027 реформа старшей профильной школы должна заработать на национальном уровне.

После завершения 9 класса ученики смогут выбрать один из двух основных путей:

  • продолжить обучение в академическом лицее;
  • получать образование в профессиональном колледже.

В академических лицеях дети будут учиться в 10-12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.

Профили будут объединены в три образовательных кластера:

  • STEM;
  • языково-литературный;
  • социально-гуманитарный.

Профильное обучение будет включать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, ученики смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.

Можно ли изменить профиль

Выбор профиля не должен стать окончательным решением сразу после вступления в 10 класс.

В МОН отмечают, что подготовка к такому выбору будет начинаться еще в 5-9 классах. В частности, ученики будут развивать навыки профориентации и смогут лучше понять собственные интересы и сильные стороны.

10 класс должен быть адаптационным. Ученики смогут понять, насколько выбранное направление отвечает их интересам и при необходимости изменить профиль.

Количество времени на выборочные предметы и курсы будет постепенно увеличиваться. В 10 классе на них предусмотрено 140 часов, а в 12 классе - уже 420 часов. Таким образом, в последнем классе ученики смогут больше сосредоточиться на выбранных направлениях и подготовке вступительных экзаменов.

Где будут работать академические лицеи

На обновленном сайте реформы родители и учащиеся могут просмотреть карту будущей сети учебных заведений.

При формировании сети учитывают, в частности, расстояние до лицея. Оно должна составлять до 30 километров, а во многих случаях - 10-20 километров.

Для учеников будут организовывать подвоз на школьных автобусах. Если в исключительных случаях расстояние до лицея будет превышать 30 километров, при нем будет предусмотрен пансион. Ученики смогут проживать там в течение рабочей недели и возвращаться домой на выходные.

Такой подход должен создать большие лицеи, которые будут объединять учеников из нескольких школ и общин и смогут предлагать более широкий выбор профилей, предметов и курсов.

Сколько лицеев уже работает

Пилотирование первых 30 академических лицеев старшей профильной школы началось 1 сентября 2025 года.

Подготовка к реформе предполагает также обновление образовательных программ, учебников и учебных материалов, профессиональное развитие учителей, модернизацию образовательной среды и закупку оборудования.

По словам министра образования и науки Андрея Бутенко, государство также работает над безопасными укрытиями, школьными автобусами и доступными маршрутами в лицеи, современные образовательные пространства и оборудование.

Напомним, с 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев в Украине пилотируют новую модель старшей профильной школы для 10-12 классов. Полноценный запуск реформы на общенациональном уровне намечен на 1 сентября 2027 года.

РБК-Украина также рассказывало, что из-за реформы профильного среднего образования часть школ меняет статус, в том числе лицеи становятся гимназиями. Для старшеклассников планируют предусмотреть переходные гарантии, чтобы они могли завершить 10-11 классы и получить полное среднее образование в своем заведении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа лицей Образование в Украине
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем