Где смогут учиться старшеклассники после 9 класса: МОН обновило карту лицеев

После 9 класса украинские школьники смогут продолжить обучение в академическом лицее или выбрать профессиональный колледж. На специальной карте от МОН можно будет узнать больше информации о ближайших учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

МОН обновило сайт "Реформа старшей школы: Профильная" и карту заведений, где родители и ученики смогут заранее проверить будущую сеть лицеев. На карте можно выбрать область и территориальную громаду, просмотреть учебные заведения, их статус и проверить, входит ли конкретное заведение в сеть пилотных лицеев.

Что изменится после 9 класса

С 1 сентября 2027 реформа старшей профильной школы должна заработать на национальном уровне.

После завершения 9 класса ученики смогут выбрать один из двух основных путей:

продолжить обучение в академическом лицее;

получать образование в профессиональном колледже.

В академических лицеях дети будут учиться в 10-12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.

Профили будут объединены в три образовательных кластера:

STEM;

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

Профильное обучение будет включать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, ученики смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.

Можно ли изменить профиль

Выбор профиля не должен стать окончательным решением сразу после вступления в 10 класс.

В МОН отмечают, что подготовка к такому выбору будет начинаться еще в 5-9 классах. В частности, ученики будут развивать навыки профориентации и смогут лучше понять собственные интересы и сильные стороны.

10 класс должен быть адаптационным. Ученики смогут понять, насколько выбранное направление отвечает их интересам и при необходимости изменить профиль.

Количество времени на выборочные предметы и курсы будет постепенно увеличиваться. В 10 классе на них предусмотрено 140 часов, а в 12 классе - уже 420 часов. Таким образом, в последнем классе ученики смогут больше сосредоточиться на выбранных направлениях и подготовке вступительных экзаменов.

Где будут работать академические лицеи

На обновленном сайте реформы родители и учащиеся могут просмотреть карту будущей сети учебных заведений.

При формировании сети учитывают, в частности, расстояние до лицея. Оно должна составлять до 30 километров, а во многих случаях - 10-20 километров.

Для учеников будут организовывать подвоз на школьных автобусах. Если в исключительных случаях расстояние до лицея будет превышать 30 километров, при нем будет предусмотрен пансион. Ученики смогут проживать там в течение рабочей недели и возвращаться домой на выходные.

Такой подход должен создать большие лицеи, которые будут объединять учеников из нескольких школ и общин и смогут предлагать более широкий выбор профилей, предметов и курсов.

Сколько лицеев уже работает

Пилотирование первых 30 академических лицеев старшей профильной школы началось 1 сентября 2025 года.

Подготовка к реформе предполагает также обновление образовательных программ, учебников и учебных материалов, профессиональное развитие учителей, модернизацию образовательной среды и закупку оборудования.

По словам министра образования и науки Андрея Бутенко, государство также работает над безопасными укрытиями, школьными автобусами и доступными маршрутами в лицеи, современные образовательные пространства и оборудование.