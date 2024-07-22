Діє в інтересах України. Стефанішина висловилася про "мирний план" Джонсона
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон запропонував свій мирний план екс-президенту США Дональду Трампу лише за власною ініціативою. Але діє він в інтересах України.
Про це заявила віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".
"Колишній прем'єр (Великої Британії, - ред.) Джонсон діє виключно за власною ініціативою, це його власні думки, але я вважаю, що ми не повинні також не цінувати його сміливість. Він все ж таки за своєю ініціативою провів зустріч з Трампом", - зазначила чиновниця.
За її словами, під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос, як додала віце-прем'єр, дуже цінний, оскільки екс-прем'єр Британії має авторитет, визнання та комунікацію з республіканцями.
"Безумовно, він має право на свою думку. І він діє у найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, оскільки знає позицію нашого президента (Володимира Зеленського, - ред.), знає позицію українців. Він робить такі кроки, намагаючись створити поле для дискусій", - наголосила Стефанішина.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 21 липня, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України, який міг би у разі переобрання на посаду президента США використати Дональд Трамп.
Такий план передбачає, що російські солдати повинні відступити на території, які були під їх окупацією до 24 лютого 2024 року.
Також Джонсон пропонує замінити частину американських солдатів у країнах Європи на українців, які б стримували російську загрозу.
Таку ініціативу колишній прем'єр Британії опублікував за кілька днів після того, як провів зустріч із Дональдом Трампом у США.
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