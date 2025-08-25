Де ворог кидає головні сили: з’явились свіжі карти боїв від Генштабу

Ворог завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши 130 керованих авіабомб та 4 711 дронів-камікадзе. Крім того, здійснено 4 735 обстрілів, у тому числі 26 - з РСЗВ.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки, чотири артилерійські системи, один командно-спостережний пункт та одну станцію РЕБ противника.

Авіаудари РФ по тилових районах

Російська авіація завдавала ударів по населених пунктах: Суми, Нова Гута, Стара Гута (Сумщина); Білогір’я (Запорізька обл.); Наддніпрянське, Львове (Херсонщина).

Напрямки бойових дій

Північно-Слобожанський та Курський напрямок - відбито 10 атак. Ворог завдав 14 авіаударів (23 КАБи) та здійснив 206 обстрілів, у тому числі один із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок - зафіксовано 5 штурмів поблизу Вовчанська та в напрямку Дворічанського.

Куп’янський напрямок - 10 атак у районах Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

Лиманський напрямок - 20 штурмів на підступах до Нового Миру, Греківки, Торського, Іванівки, Рідкодуба, Карпівки та в напрямках Середнього, Дронівки, Шандриголового, Серебрянки.

Сіверський напрямок -12 атак у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в бік Сіверська.

Краматорський напрямок - 6 атак поблизу Майського та Часового Яру.

Торецький напрямок - 5 штурмів неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

Покровський напрямок - найбільш інтенсивні бої: 46 атак у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки, Звірового та в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лимана, Покровська.

Новопавлівський напрямок -31 атака поблизу Зеленого Поля, Іскри, Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки, Шевченка, Темирівки та в бік Філії, Новомиколаївки, Новогеоргіївки і Комишувахи.

Оріхівський напрямок - відбито 1 атаку біля Приморського.

Гуляйпільський та Придніпровський напрямок - противник наступальних дій не проводив.

Волинський та Поліський напрямок - ознак формування ударних угруповань ворога не зафіксовано.