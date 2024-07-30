Де відбудеться другий саміт миру та чи буде там Росія: що кажуть в МЗС

Процес підготовки до другого Глобального саміту по Україні триває. Наразі розглядається кілька місць його проведення.
Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується другого саміту миру, то цей процес усе ще триває, і розглядається кілька місць його проведення. На цьому я зупинюся, тому що не можна передчасно розкривати всі карти, доки дипломатичний процес ще триває", - сказав Тихий.
За його словами, позиція України полягає в тому, що Росія може долучитися до другого саміту, але питання в тому, щоб вона була готова доброчесно обговорювати мир.
"Питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. І тут справді важливі два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені. Ці два компоненти", - зазначив речник МЗС.
Нагадаємо, перший саміт миру по Україні відбувся 15-16 червня. Він зібрав представників майже сотні країн світу, проте не всі з них погодилися підписати підсумковий документ. Серед тих, хто утримався, були країни Глобального Півдня, зокрема Бразилія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.
Тим часом Україна вже готується до другого саміту. Раніше повідомлялося, що його хочуть провести в Саудівській Аравії до кінця поточного року.
Також Україна планує підготувати до другого саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру.
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