Где состоится второй саммит мира и будет ли там Россия: что говорят в МИД

"Что касается второго саммита мира, то этот процесс все еще продолжается, и рассматривается несколько мест его проведения. На этом я остановлюсь, потому что нельзя преждевременно раскрывать все карты, пока дипломатический процесс продолжается", - сказал Тихий.

По его словам, позиция Украины состоит в том, что Россия может присоединиться ко второму саммиту, но вопрос в том, чтобы она была готова добросовестно обсуждать мир.

"Вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добродетельно. И здесь действительно важны два фактора: давление на поле боя и давление на международной арене. Эти два компонента", - отметил представитель МИД.