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Где состоится второй саммит мира и будет ли там Россия: что говорят в МИД

Фото с первого саммита мира по Украине в Швейцарии (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Процесс подготовки ко второму Глобальному саммиту по Украине продолжается. В настоящее время рассматривается несколько мест его проведения.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается второго саммита мира, то этот процесс все еще продолжается, и рассматривается несколько мест его проведения. На этом я остановлюсь, потому что нельзя преждевременно раскрывать все карты, пока дипломатический процесс продолжается", - сказал Тихий.

По его словам, позиция Украины состоит в том, что Россия может присоединиться ко второму саммиту, но вопрос в том, чтобы она была готова добросовестно обсуждать мир.

"Вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добродетельно. И здесь действительно важны два фактора: давление на поле боя и давление на международной арене. Эти два компонента", - отметил представитель МИД. 

Саммит мира

Напомним, первый саммит мира по Украине прошел 15-16 июня. Он собрал представителей почти сотни стран мира, однако не все согласились подписать итоговый документ. Среди тех, кто воздержался, были страны Глобального Юга, в частности Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.

Тем временем Украина уже готовится ко второму саммиту. Ранее сообщалось, что его хотят провести в Саудовской Аравии до конца текущего года.

Также Украина планирует подготовить ко второму саммиту мира план, который будет включать, в частности, и все 10 пунктов формулы мира.

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