Де відбудеться другий саміт миру та чи буде там Росія: що кажуть в МЗС

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Що стосується другого саміту миру, то цей процес усе ще триває, і розглядається кілька місць його проведення. На цьому я зупинюся, тому що не можна передчасно розкривати всі карти, доки дипломатичний процес ще триває", - сказав Тихий.

За його словами, позиція України полягає в тому, що Росія може долучитися до другого саміту, але питання в тому, щоб вона була готова доброчесно обговорювати мир.

"Питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. І тут справді важливі два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені. Ці два компоненти", - зазначив речник МЗС.