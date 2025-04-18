Де Великдень дорожчий - у Польщі чи Україні? Порівнюємо ціни на базові продукти

Зараз у Польщі на постійній основі проживає 1,55 мільйона українців. Більшість із них на Великодні свята залишаться за кордоном, але дотримуватимуться рідних звичаїв.

РБК-Україна розповідає, яка вартість великодніх продуктів в Україні та Польщі, і де дорожче.

Які ціни на великодні продукти в Україні

Цьогоріч великодній кошик із базовим наповненням обійдеться українцям у 427 гривень. Що на третину дорожче, ніж торік. Якщо до нього додати ковбасу і сир - 847 гривень. А у разі доповнення кагором, огірками й помідорами, вартість кошика зросте до 1 185 гривень.

Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення. Найдешевше обрядову здобу можна купити у торгових мережах, найдорожче продають в авторських кондитерських.

Вартість паски:

від 32 гривень за паску на 200 грамів;

від 114 гривень за паску на 500 грамів;

від 400 гривень за сирну паску від 670 грамів;

від 700 гривень у кондитерських (не масове виробництво).

Приготування паски вдома 3-4 штук вагою по 500-600 грамів за класичним рецептом обійдеться у 314 гривень.

Ціни на інші великодні продукти:

яйця - 73 гривні за десяток;

кисломолочний сир - 93 гривні за 300 грамів;

варено-копчена салямі - 282 гривень за кілограм;

бекон - 473 гривень за кілограм;

буженина - 571 гривня за кілограм;

сало солене - 264 гривень за кілограм;

корінь хрону - від 28 гривень за 100 грамів;

кагор - від 99 гривень за пляшку.

Вартість кошика 2025 (інфографіка УКАБ)

Скільки коштують великодні продукти у Польщі

За підрахунками польського Центру соціально-економічних досліджень, великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7% і тепер його ціна становить 65 злотих (715 гривень). Загалом на свято сім’я з чотирьох осіб може витратити до 1200 злотих (13 200 гривень).

За рік у Польщі подорожчало масло - на 13,8%, а також деякі види м'ясного, наприклад біла ковбаса (+11,7%) і шинка (+10,8%). Водночас краківська ковбаса подешевшала на 14,3%.

Готова паска в кондитерській коштує в середньому 26-40 злотих (286-440 гривень).

Ціни на паску:

паска (50 г) - 4,90 злотих (53,9 гривні);

шоколадна паска - (400 г) 27,90 злотих (306,9 гривні);

паска із сухофруктами (320 г) - 19,90 злотих (218,9 гривні);

паска (400 г) - 21,90 злотих (240 гривень).

Вартість приготування домашньої великодньої паски може коливатися від 15 до 30 злотих (165-330 гривень), а якщо додати сухофрукти, то навіть до 50 злотих (550 гривень).

Ціни інші великодні продукти:

ковбаса біла - від 16 злотих за кілограм (176 гривень);

ковбаса краківська - від 40 злотих за кілограм (440 гривень);

бекон - від 28 злотих за кілограм (308 гривень);

яйця - 13 злотих за десяток (143 гривні);

кисломолочний сир - 7,5 злотих за 250 грамів (82,5 гривні);

кагор - від 19 злотих за пляшку (209 гривень).

Ціни на паску у Польщі (скриншот)

Додамо також, що у Польщі склад традиційного кошика відрізняється від українського. Туди входять:

яйця;

баночка майонезу і хрону;

хліб пшеничний і цільнозерновий;

шинка;

ковбаса біла і краківська;

йогурт натуральний;

масло;

плитка гіркого шоколаду і плитка молочного;

сіль.

Оскільки вміст кошиків різний, то доцільно порівнювати ціни на окремі продукти. Кисломолочний сир в обох країнах практично в одну ціну, в Україні дешевші яйця, але дорожчий бекон. У Польщі трішки дорожчі паски, але дещо дешевші ковбаси.