Де Великдень дорожчий - у Польщі чи Україні? Порівнюємо ціни на базові продукти
Зараз у Польщі на постійній основі проживає 1,55 мільйона українців. Більшість із них на Великодні свята залишаться за кордоном, але дотримуватимуться рідних звичаїв.
РБК-Україна розповідає, яка вартість великодніх продуктів в Україні та Польщі, і де дорожче.
Які ціни на великодні продукти в Україні
Цьогоріч великодній кошик із базовим наповненням обійдеться українцям у 427 гривень. Що на третину дорожче, ніж торік. Якщо до нього додати ковбасу і сир - 847 гривень. А у разі доповнення кагором, огірками й помідорами, вартість кошика зросте до 1 185 гривень.
Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення. Найдешевше обрядову здобу можна купити у торгових мережах, найдорожче продають в авторських кондитерських.
Вартість паски:
- від 32 гривень за паску на 200 грамів;
- від 114 гривень за паску на 500 грамів;
- від 400 гривень за сирну паску від 670 грамів;
- від 700 гривень у кондитерських (не масове виробництво).
Приготування паски вдома 3-4 штук вагою по 500-600 грамів за класичним рецептом обійдеться у 314 гривень.
Ціни на інші великодні продукти:
- яйця - 73 гривні за десяток;
- кисломолочний сир - 93 гривні за 300 грамів;
- варено-копчена салямі - 282 гривень за кілограм;
- бекон - 473 гривень за кілограм;
- буженина - 571 гривня за кілограм;
- сало солене - 264 гривень за кілограм;
- корінь хрону - від 28 гривень за 100 грамів;
- кагор - від 99 гривень за пляшку.
Вартість кошика 2025 (інфографіка УКАБ)
Скільки коштують великодні продукти у Польщі
За підрахунками польського Центру соціально-економічних досліджень, великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7% і тепер його ціна становить 65 злотих (715 гривень). Загалом на свято сім’я з чотирьох осіб може витратити до 1200 злотих (13 200 гривень).
За рік у Польщі подорожчало масло - на 13,8%, а також деякі види м'ясного, наприклад біла ковбаса (+11,7%) і шинка (+10,8%). Водночас краківська ковбаса подешевшала на 14,3%.
Готова паска в кондитерській коштує в середньому 26-40 злотих (286-440 гривень).
Ціни на паску:
- паска (50 г) - 4,90 злотих (53,9 гривні);
- шоколадна паска - (400 г) 27,90 злотих (306,9 гривні);
- паска із сухофруктами (320 г) - 19,90 злотих (218,9 гривні);
- паска (400 г) - 21,90 злотих (240 гривень).
Вартість приготування домашньої великодньої паски може коливатися від 15 до 30 злотих (165-330 гривень), а якщо додати сухофрукти, то навіть до 50 злотих (550 гривень).
Ціни інші великодні продукти:
- ковбаса біла - від 16 злотих за кілограм (176 гривень);
- ковбаса краківська - від 40 злотих за кілограм (440 гривень);
- бекон - від 28 злотих за кілограм (308 гривень);
- яйця - 13 злотих за десяток (143 гривні);
- кисломолочний сир - 7,5 злотих за 250 грамів (82,5 гривні);
- кагор - від 19 злотих за пляшку (209 гривень).
Ціни на паску у Польщі (скриншот)
Додамо також, що у Польщі склад традиційного кошика відрізняється від українського. Туди входять:
- яйця;
- баночка майонезу і хрону;
- хліб пшеничний і цільнозерновий;
- шинка;
- ковбаса біла і краківська;
- йогурт натуральний;
- масло;
- плитка гіркого шоколаду і плитка молочного;
- сіль.
Оскільки вміст кошиків різний, то доцільно порівнювати ціни на окремі продукти. Кисломолочний сир в обох країнах практично в одну ціну, в Україні дешевші яйця, але дорожчий бекон. У Польщі трішки дорожчі паски, але дещо дешевші ковбаси.
Читайте також про те, що вартість паски в Україні за рік зросла на 38%. Ціна на обрядову випічку зросла, оскільки за цей час масло подорожчало на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).
Раніше ми робили детальний огляд, скільки коштує паска у різних торгових мережах.
Під час підготовки матеріалу використали: strefabiznesu.pl, tvn24.pl, дані УКАБ та Мінфіну.
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