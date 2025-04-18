Где Пасха дороже - в Польше или Украине? Сравниваем цены на базовые продукты
Сейчас в Польше на постоянной основе проживает 1,55 миллиона украинцев. Большинство из них на Пасхальные праздники останутся за границей, но будут придерживаться родных обычаев.
РБК-Украина рассказывает, какая стоимость пасхальных продуктов в Украине и Польше, и где дороже.
Какие цены на пасхальные продукты в Украине
В этом году пасхальная корзина с базовым наполнением обойдется украинцам в 427 гривен. Что на треть дороже, чем в прошлом году. Если к ней добавить колбасу и сыр - будет 847 гривен. А в случае дополнения кагором, огурцами и помидорами, стоимость корзины возрастет до 1 185 гривен.
Цены на паску зависят от размера выпечки и ее наполнения. Дешевле всего обрядовую сдобу можно купить в торговых сетях, дороже всего продают в авторских кондитерских.
Стоимость паски:
- от 32 гривен за паску на 200 граммов;
- от 114 гривен за паску на 500 граммов;
- от 400 гривен за творожную паску от 670 граммов;
- от 700 гривен в кондитерских (не массовое производство).
Приготовление паски дома 3-4 штук весом по 500-600 граммов по классическому рецепту обойдется в 314 гривен.
Цены на другие пасхальные продукты:
- яйца - 73 гривны за десяток;
- творог - 93 гривны за 300 граммов;
- варено-копченая салями - 282 гривен за килограмм;
- бекон - 473 гривен за килограмм;
- буженина - 571 гривна за килограмм;
- сало соленое - 264 гривен за килограмм;
- корень хрена - от 28 гривен за 100 граммов;
- кагор - от 99 гривен за бутылку.
Стоимость корзины 2025 (инфографика УКАБ)
Сколько стоят пасхальные продукты в Польше
По подсчетам польского Центра социально-экономических исследований, пасхальная корзина в этом году подорожала на 7% и теперь ее цена составляет 65 злотых (715 гривен). Всего на праздник семья из четырех человек может потратить до 1200 злотых (13 200 гривен).
За год в Польше подорожало сливочное масло - на 13,8%, а также некоторые виды мясного, например белая колбаса (+11,7%) и ветчина (+10,8%). В то же время краковская колбаса подешевела на 14,3%.
Готовая паска в кондитерской стоит в среднем 26-40 злотых (286-440 гривен).
Цены на паски:
- паска (50 г) - 4,90 злотых (53,9 гривны);
- шоколадная паска (400 г) 27,90 злотого - (306,9 гривны);
- паска с сухофруктами (320 г) 19,90 злотого - (218,9 гривны);
- паска (400 г) 21,90 злотого - (240 гривен).
Стоимость приготовления домашней паска может колебаться от 15 до 30 злотых (165-330 гривен), а если добавить сухофрукты, то даже до 50 злотых.
Цены на другие пасхальные продукты:
- колбаса белая - от 16 злотых за килограмм (176 гривен);
- колбаса краковская - от 40 злотых за килограмм (440 гривен);
- бекон - от 28 злотых за килограмм (308 гривен);
- яйца - 13 злотых за десяток (143 гривны);
- творог - 7,5 злотого за 250 граммов (82,5 гривны);
- кагор - от 19 злотых за бутылку (209 гривен).
Цены на пасху в Польше (скриншот)
Добавим также, что в Польше состав традиционной корзины отличается от украинской. Туда входят:
- яйца;
- баночка майонеза и хрена;
- хлеб пшеничный и цельнозерновой;
- ветчина;
- колбаса белая и краковская;
- йогурт натуральный;
- сливочное масло;
- плитка горького шоколада и плитка молочного;
- соль.
Поскольку содержимое корзин разное, то целесообразно сравнивать цены на отдельные продукты. Творог в обеих странах практически в одну цену, в Украине дешевле яйца, но дороже бекон. В Польше немного дороже паски, но несколько дешевле колбаса.
Читайте также о том, что стоимость паски в Украине за год выросла на 38%. Цена на обрядовую выпечку выросла, поскольку за это время сливочное масло подорожало на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).
Ранее мы делали подробный обзор, сколько стоит паски в различных торговых сетях.
При подготовке материала использовали: strefabiznesu.pl, tvn24.pl, данные УКАБ и Минфина.
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