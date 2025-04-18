Где Пасха дороже - в Польше или Украине? Сравниваем цены на базовые продукты

Сейчас в Польше на постоянной основе проживает 1,55 миллиона украинцев. Большинство из них на Пасхальные праздники останутся за границей, но будут придерживаться родных обычаев.

РБК-Украина рассказывает, какая стоимость пасхальных продуктов в Украине и Польше, и где дороже.

Какие цены на пасхальные продукты в Украине

В этом году пасхальная корзина с базовым наполнением обойдется украинцам в 427 гривен. Что на треть дороже, чем в прошлом году. Если к ней добавить колбасу и сыр - будет 847 гривен. А в случае дополнения кагором, огурцами и помидорами, стоимость корзины возрастет до 1 185 гривен.

Цены на паску зависят от размера выпечки и ее наполнения. Дешевле всего обрядовую сдобу можно купить в торговых сетях, дороже всего продают в авторских кондитерских.

Стоимость паски:

от 32 гривен за паску на 200 граммов;

от 114 гривен за паску на 500 граммов;

от 400 гривен за творожную паску от 670 граммов;

от 700 гривен в кондитерских (не массовое производство).

Приготовление паски дома 3-4 штук весом по 500-600 граммов по классическому рецепту обойдется в 314 гривен.

Цены на другие пасхальные продукты:

яйца - 73 гривны за десяток;

творог - 93 гривны за 300 граммов;

варено-копченая салями - 282 гривен за килограмм;

бекон - 473 гривен за килограмм;

буженина - 571 гривна за килограмм;

сало соленое - 264 гривен за килограмм;

корень хрена - от 28 гривен за 100 граммов;

кагор - от 99 гривен за бутылку.

Стоимость корзины 2025 (инфографика УКАБ)

Сколько стоят пасхальные продукты в Польше

По подсчетам польского Центра социально-экономических исследований, пасхальная корзина в этом году подорожала на 7% и теперь ее цена составляет 65 злотых (715 гривен). Всего на праздник семья из четырех человек может потратить до 1200 злотых (13 200 гривен).

За год в Польше подорожало сливочное масло - на 13,8%, а также некоторые виды мясного, например белая колбаса (+11,7%) и ветчина (+10,8%). В то же время краковская колбаса подешевела на 14,3%.

Готовая паска в кондитерской стоит в среднем 26-40 злотых (286-440 гривен).

Цены на паски:

паска (50 г) - 4,90 злотых (53,9 гривны);

шоколадная паска (400 г) 27,90 злотого - (306,9 гривны);

паска с сухофруктами (320 г) 19,90 злотого - (218,9 гривны);

паска (400 г) 21,90 злотого - (240 гривен).

Стоимость приготовления домашней паска может колебаться от 15 до 30 злотых (165-330 гривен), а если добавить сухофрукты, то даже до 50 злотых.

Цены на другие пасхальные продукты:

колбаса белая - от 16 злотых за килограмм (176 гривен);

колбаса краковская - от 40 злотых за килограмм (440 гривен);

бекон - от 28 злотых за килограмм (308 гривен);

яйца - 13 злотых за десяток (143 гривны);

творог - 7,5 злотого за 250 граммов (82,5 гривны);

кагор - от 19 злотых за бутылку (209 гривен).

Цены на пасху в Польше (скриншот)

Добавим также, что в Польше состав традиционной корзины отличается от украинской. Туда входят:

яйца;

баночка майонеза и хрена;

хлеб пшеничный и цельнозерновой;

ветчина;

колбаса белая и краковская;

йогурт натуральный;

сливочное масло;

плитка горького шоколада и плитка молочного;

соль.

Поскольку содержимое корзин разное, то целесообразно сравнивать цены на отдельные продукты. Творог в обеих странах практически в одну цену, в Украине дешевле яйца, но дороже бекон. В Польше немного дороже паски, но несколько дешевле колбаса.