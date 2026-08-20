Рейтинг українських онлайн-шкіл за результатами НМТ

За результатами Національного мультипредметного тесту 2025 року лідером серед дистанційних шкіл України стала "Оптіма", яка набрала 148,01 рейтингового бала.

До топ-5 онлайн-закладів також увійшли Веселівська районна різнопрофільна гімназія, Liko Education Online, GoITeens School та Kebeta online.

При цьому серед спеціалізованих приватних онлайн-шкіл першість утримує "Оптіма", адже державна Веселівська гімназія, хоч і представлена на платформі Education.ua в категорії дистанційного навчання, не є профільним приватним закладом.

Водночас серед суто приватних профільних онлайн-шкіл "Оптіма" утримує беззаперечне першість, оскільки державна Веселівська гімназія не є спеціалізованим приватним закладом.

Зазначимо, що на відміну від більшості інших закладів, де іспити складали від 6 до 25 учнів, "Оптіма" продемонструвала масовий результат: тестування проходили 1825 її випускників, які загалом склали 7214 тестів.

Чому масштаб вибірки має значення

Високий результат кількох випускників і стабільний показник майже двох тисяч школярів - принципово різні категорії. Позиція "Оптіми" вирізняється саме тим, що школа очолює рейтинг за найбільшою серед профільних онлайн-шкіл вибіркою учасників.

Для порівняння: у Kebeta online НМТ складали 8 учнів, у GoITeens School - 10, у Liko Education Online - 25. В "Оптімі" - 1825 випускників. Інші дистанційні заклади не потрапили до порівняння, оскільки в них НМТ складали менш ніж 7 дітей.

Таким чином, перше місце школи не залежить від показників вузької групи сильних випускників, а відображає усереднений академічний результат значної кількості учнів.

"Оптіма" конкурує не лише з онлайн-школами

Результати закладу показові й у загальноукраїнському контексті. За підсумками НМТ-2025 у рейтингу порталу Освіта.ua Центр освіти "Оптіма" посів 6 місце серед усіх шкіл України та 3 місце серед закладів Києва.

У цьому порівнянні враховано показники 1957 учасників, які загалом склали 7300 тестів — це найвищий показник за кількістю складених іспитів серед усіх навчальних закладів країни.

Методика авторитетного порталу враховує масштаб вибірки: 85% рейтингового бала формує середній результат НМТ, а ще 15% становить поправка на загальну кількість складених тестів.

"Оптіма" - №1 серед дистанційних шкіл України

Рейтинги НМТ показують головне: дистанційний заклад освіти може давати академічний результат на рівні найсильніших шкіл країни.

"Оптіма" не просто очолила рейтинг дистанційних шкіл. Вона підтвердила високий рівень підготовки на вибірці, що є незрівнянно більшою, ніж у найближчих профільних онлайн-конкурентів, і водночас увійшла до шістки найкращих шкіл України.

Саме поєднання масштабу й академічного результату робить позицію "Оптіми" унікальною. Це школа, де якість дистанційної освіти вимірюється не заявами, а результатами тисяч випускників.

Для родин, які шукають сильну сучасну українську школу незалежно від місця проживання, "Оптіма" сьогодні має один із найпереконливіших доказів якості - результат своїх учнів.