Рейтинг украинских онлайн-школ по результатам НХТ

По результатам Национального мультипредметного теста 2025 года лидером среди дистанционных школ Украины стала "Оптима", набравшая 148,01 рейтингового балла.

В топ-5 онлайн-заведений также вошли Веселовская районная разнопрофильная гимназия, Liko Education Online, GoITeens School и Kebeta online.

При этом среди специализированных частных онлайн-школ первенство удерживает "Оптима", ведь государственная Веселовская гимназия, хоть и представлена на платформе Education.ua в категории дистанционного обучения, не является профильным частным заведением.

В то же время, среди чисто частных профильных онлайн-школ "Оптима" удерживает безоговорочное первенство, поскольку государственная Веселовская гимназия не является специализированным частным заведением.

Отметим, что в отличие от большинства других заведений, где экзамены сдавали от 6 до 25 учеников, "Оптима" продемонстрировала массовый результат: тестирование проходило 1825 ее выпускников, которые в общей сложности сдали 7214 тестов.

Почему масштаб выборки имеет значение

Высокий результат нескольких выпускников и стабильный показатель почти двух тысяч школьников – принципиально разные категории. Позиция "Оптимы" отличается именно тем, что школа возглавляет рейтинг по самой большой среди профильных онлайн-школ выборке участников.

Для сравнения: у Kebeta online НМТ составляли 8 учеников, у GoITeens School – 10, у Liko Education Online – 25. В "Оптиме" – 1825 выпускников. Другие дистанционные учреждения не попали в сравнение, поскольку в них НМТ составляли менее 7 детей.

Таким образом, первое место школы не зависит от показателей узкой группы сильных выпускников, а отражает усредненный академический результат значительного числа учащихся.

"Оптима" конкурирует не только с онлайн-школами

Результаты заведения показательны и в общеукраинском контексте. По итогам НМТ-2025 в рейтинге портала Освіта.ua Центр образования "Оптима" занял 6 место среди всех школ Украины и 3 место среди заведений Киева.

В этом сравнении учтены показатели 1957 участников, которые в общей сложности сдали 7300 тестов — это самый высокий показатель по количеству сданных экзаменов среди всех учебных заведений страны.

Методика авторитетного портала учитывает масштаб выборки: 85% рейтингового балла формирует средний результат НМТ, а 15% составляет поправка на общее количество составленных тестов.

"Оптима" - №1 среди дистанционных школ Украины

Рейтинги НМТ показывают главное: дистанционное учебное заведение может давать академический результат на уровне сильнейших школ страны.

"Оптима" не просто возглавила рейтинг дистанционных школ. Она подтвердила высокий уровень подготовки на выборке, несравнимо большей, чем у ближайших профильных онлайн-конкурентов, и вошла в шестерку лучших школ Украины.

Именно сочетание масштаба и академического результата делает позицию "Оптимы" уникальной. Это школа, где качество дистанционного образования измеряется не заявлениями, а результатами тысяч выпускников.

Для семей, которые ищут сильную современную украинскую школу независимо от места жительства, у "Оптима" сегодня есть одно из самых убедительных доказательств качества - результат своих учеников.