Де вчать найкращих лікарів? Що відбувається в медвишах на сході та заході України

Кількість вступників до медуніверситетів зросла

Ректор Харківського національного медичного університету Валерій М’ясоєдов розповів, що, попри виклики повномасштабної війни та розташування університету на прифронтовій території, кількість вступників цього року перевищила показники попереднього року.

"Вступна кампанія у нас ще триває, але цього року вже зарахований 831 студент. Минулого року загальна кількість зарахованих до університету за всю вступну кампанію становила 790 студентів", - зазначив він.

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин також розповів, що кількість вступників збільшилася.

"Йдеться про збільшення на близько 15%. Причому кількість вступників збільшилася на всі освітні програми. Це і "Медицина", і "Стоматологія", і особливо "Фізична терапія та реабілітація". За програмою "Фізична терапія та реабілітація" ми заповнили всі ліцензовані державою місця", - підкреслив ректор.

Роман Яцишин також зазначив, що цього року в університеті планують запустити освітню програму "Терапія мови і мовлення" - це одна із спеціалізацій фізичної терапії.

"Незначний недобір у нашому університеті є лише на спеціальність "Фармація". Ймовірно, це зумовлено тим, що минулого року для цієї спеціальності було підвищено середній бал для участі в конкурсі зі 130 до 150 балів", - зауважив ректор.

Роман Яцишин також розповів, що до університету вступають багато студентів з інших областей, зокрема зі східних.

"Якщо проаналізувати статистику, то зараз ми маємо показник 60 на 40, тобто 60% студентів - з нашого регіону і 40% - з інших регіонів. Раніше цей показник був 70 на 30", - наголосив ректор. Перелік освітніх програм в Івано-Франківському медуніверситеті розширюється (фото надане ректором ІФНМУ)

Чи змінилася кількість бюджетних місць

Валерій М’ясоєдов розповів, що до повномасштабного вторгнення росії бюджетних місць у Харківському медичному університеті було більше.

"Так, на спеціальність "Медицина" було 400 місць державного замовлення, у 2022 році - 320, але вже у 2025 році знову збільшився максимальний обсяг державного замовлення до 350 місць", - зазначив він.

Ректори обох медичних вишів наголошують, що Міністерство охорони здоров’я реагує на потреби галузі у медичних фахівцях в умовах воєнного стану.

"У період повномасштабної війни в нашому університеті виділено місця державного замовлення на такі актуальні спеціальності, як "Терапія та реабілітація" і "Медсестринство". Минулого року ми відкрили нову освітньо-професійну програму "Протезування-ортезування". На підготовку за цією програмою виділено 10 місць державного замовлення", - зазначив Валерій М’ясоєдов.

Роман Яцишин розповів, що в Івано-Франківському медуніверситеті минулого року було 382 бюджетні місця, а цього року - 443, тобто плюс 60 місць.

Зокрема, з них на спеціальність "Медицина" - 252, "Фізична терапія та реабілітація" - 88 для бакалавратури і 45 для магістратури, "Ерготерапія" - 20, "Стоматологія" - 10. Також в університеті вперше є держзамовлення на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою "Парамедик" - 10 бюджетних місць.

Вступники з яких регіонів приїжджають на схід і на захід

Валерій М’ясоєдов розповів, що до Харківського медичного університету цього року вступили студенти майже з усіх регіонів України.

"Найбільше студентів, очікувано, вступило з Харкова та Харківської області. Також є вступники з Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Є навіть вступники із західних областей - Рівненської, Чернівецької, Закарпатської, Львівської, Хмельницької та Волинської. Також є вступники з Донецької та Луганської областей", - зазначив ректор.

Роман Яцишин розповів, що, крім вступників з Івано-Франківської області, в університеті традиційно багато вступників із Львівської та Тернопільської областей. Водночас, за словами ректора, є вступники із Дніпропетровської, Запорізької, Житомирської, Полтавської, Одеської, Херсонської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Сумської областей.

"Я оцінюю це з двох сторін. Наш регіон віддалений від лінії фронту, тож, звісно, вступники обирають його і за цим критерієм. Але водночас я переконаний, що у вступників є інтерес саме до нашого університету, без географічної прив’язки", - наголосив Роман Яцишин.

Чи знизилася якість шкільної освіти внаслідок дистанційного навчання

За словами Валерія М’ясоєдова, знання випускників шкіл здебільшого відповідають вимогам щодо вступу, однак простежується тенденція до зниження рівня підготовки з базових дисциплін для майбутніх медиків - хімії, біології та фізики.

Тож університет бере на себе додаткову відповідальність за якісну адаптацію першокурсників до навчального процесу.

Як розповів ректор Харківського медичного університету, для цього впроваджуються адаптаційні курси та спеціально розроблені початкові навчальні модулі, які допомагають студентам вирівняти стартовий рівень знань.

Особливий акцент в університеті роблять на повторенні та закріпленні фундаментальних основ із зазначених предметів, адже саме вони є базою для подальшого опанування клінічних дисциплін.

Роман Яцишин своєю чергою наголосив, що рівень знань вступників якщо і став нижчим, то незначно.

"Якщо говорити про рівень знань вступників, то їх зараховують на навчання в університети на підставі балів, отриманих під час складання НМТ", - зауважив ректор.

Тобто вступники повинні мати мінімальний бал, щоб взяти участь у конкурсі.

"В університеті ми оцінюємо рівень знань за результатами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, коли студенти складають "Крок 1" і "Крок 2". Аналізуючи результати "Кроку 1" на третьому курсі навчання, я не бачу різкої невідповідності знань", - зазначив Роман Яцишин.

До першого контакту з пацієнтом студенти набувають практичних навичок у симуляційних центрах (фото надане ректором ХНМУ)

Чи достатньо практичних навичок отримують студенти медичних вишів

За словами Валерія М’ясоєдова, студенти університету мають змогу опановувати практичні навички на клінічних базах медичних установ, у симуляційних класах, а також із використанням віртуальних тренажерів.

"Водночас перебування частини наших студентів за межами України обмежує для них доступ до роботи з реальними пацієнтами, що залишається серйозним викликом. Частково цю проблему вирішують інтерактивні методи навчання, моделювання клінічних ситуацій та використання цифрових освітніх платформ", - розповів ректор.

Роман Яцишин зазначив, що перший контакт студентів із пацієнтами зазвичай відбувається на другому-третьому курсі.

"Але до того, як відбудеться перший контакт, студенти набувають практичних навичок у симуляційних центрах. Це важливо з погляду безпеки - як для студента, так і для пацієнта. До першого контакту з пацієнтами студенти навчаються і правильно комунікувати з ними", - розповів ректор.

Він зауважив, що, звичайно, і студенти, і викладачі хотіли б мати більше можливостей для практики, тож його завдання як ректора - налагодити співпрацю із закладами охорони здоров'я.

"І, в принципі, це вдається. Тобто хто хоче навчитися працювати з пацієнтами, той навчиться", - наголосив Роман Яцишин.

Ректор Івано-Франківського медуніверситету також розповів, що студенти мають змогу залучатися до роботи в медичних закладах на волонтерських засадах.

"Ми домовилися з багатьма закладами охорони здоров'я про волонтерські чергування наших студентів. Ті студенти, які добре зарекомендували себе під час волонтерської роботи, часто отримують від медзакладу пропозицію щодо працевлаштування", - зазначив Роман Яцишин.

Студенти Івано-Франківського медуніверситету мають змогу залучатися до роботи в медичних закладах на волонтерських засадах (фото надане ректором ІФНМУ)

Щодо змішаного формату навчання у медичних університетах

Валерій М’ясоєдов розповів, що в реаліях воєнного часу в університеті поступово відбувся перехід до змішаної форми навчання.

"Нині викладачі і студенти вже впевнено працюють з онлайн-платформами та цифровими сервісами. Проте дистанційні технології не завжди можуть замінити живий контакт і практичні заняття", - зауважив ректор.

За його словами, якщо з теоретичними знаннями у студентів проблем немає, то практичні навички потребують відпрацювання на клінічних базах. Це значний виклик для медичного університету східного регіону, проте практиці, як і належить, приділяється основна увага під час навчального процесу.

Своєю чергою Роман Яцишин розповів, що в Івано-Франківському медуніверситеті, який розташований у тиловому регіоні, немає дистанційної форми навчання.

"В онлайн-форматі у нас проходять тільки лекції. Ми робимо так для того, щоб не збирати 100-150 студентів в одному місці одночасно - насамперед з міркувань безпеки", - зазначив він.

Щодо нестачі викладацьких кадрів

Валерій М’ясоєдов розповів, що дефіцит викладацьких кадрів в університеті є, зокрема це стосується фахівців із практичним клінічним досвідом.

"Це пов’язано як з міграцією спеціалістів за кордон, так і з додатковим навантаженням внаслідок війни. Для подолання цього виклику ми оптимізуємо роботу викладачів, укладаємо трудові договори на максимально можливі строки, щоб викладач бачив зацікавленість університету у тривалій співпраці. Ми активно залучаємо молодих спеціалістів, впроваджуємо програми підвищення кваліфікації та співпрацюємо з медичними установами для інтеграції лікарів-практиків у навчальний процес", - зазначив ректор.

Водночас Валерій М’ясоєдов сподівається, що всі викладачі з часом зможуть повернутися до університету і продовжити працювати.

Роман Яцишин своєю чергою розповів, що значного дефіциту викладачів Івано-Франківський медуніверситет не відчуває, втім, бракує викладачів для спеціальності "Фізична терапія та реабілітація".

Основні виклики і плани

Валерій М’ясоєдов зауважив, що основним викликом для Харківського медичного університету є забезпечення якісної медичної освіти в умовах війни.

За його словами, важливо зберегти матеріально-технічну базу, підтримати студентів і викладачів, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

"Майже щодня Харківська область зазнає обстрілів, і, на жаль, наш університет також постраждав - одна з будівель була суттєво зруйнована внаслідок атаки", - зазначив ректор. Одна з будівель Харківського медуніверситету була суттєво пошкоджена внаслідок атаки (фото надане ректором ХНМУ)

З-поміж планів і завдань Валерій М’ясоєдов назвав такі:

розвиток наукового потенціалу для інноваційних досліджень

цифрова трансформація університету

посилення взаємодії з партнерами та подальша інтернаціоналізація роботи університету

розбудова Університетської лікарні за кращими європейськими стандартами

"Незважаючи на всі випробування, ми продовжуємо працювати заради майбутнього країни", - зазначив ректор Харківського медуніверситету.

Роман Яцишин у контексті викликів наголосив на тому, що важливо втримати молодих фахівців в Україні.

"Нещодавно я повернувся з поїздки в Чехію. У клініці в Празі працюють двоє наших випускників, які були дуже раді побачити ректора університету, у якому вони навчалися (у роки їх навчання я був деканом)", - розповів він.

За словами ректора, випускники Івано-Франківського медуніверситету працюють у США, Канаді та інших країнах світу.

"Для мене це і плюс, адже це ознака того, що університет готує кваліфікованих спеціалістів, затребуваних в інших країнах. І варто зауважити, що наші випускники працюють саме лікарями, а не помічниками лікаря чи на інших посадах. Але це й мінус, адже вони працюють не в Україні", - зауважив він.

Роман Яцишин сподівається, що після війни українські фахівці повернуться на батьківщину, тож треба мотивувати їх повертатися.

Щодо планів ректор Івано-Франківського медуніверситету розповів, що цього року в навчальному закладі впроваджують платформи для студентів, на яких навчатимуть правових засад роботи лікаря, а також основ праці в умовах платної, конкурентної медицини, тобто основ бізнесу.

Для цього університет налагодив співпрацю з економічними та юридичними структурами, які проводитимуть відповідні майстер-класи для студентів.