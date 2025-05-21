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Де українці зберігають свої заощадження: свіжий рейтинг банків

Фото: у двох держбанках найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 квітня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 228 млрд гривень. З початку року сума зросла на 11,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 444,1 млрд гривень та Ощадбанку - 210,2 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 84,5 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 71,8 млрд гривень, приватний ПУМБ - 56,2 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 48,9 млрд гривень.

Банківський сектор

На початок квітня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисяч осіб. У ПриватБанку працюють 19,1 тисяч осіб.

Державних банків усього сім. У I кварталі частка чистих активів держбанків залишалася на рівні 53,3%. У свою чергу частка держбанків у коштах населення поступово знижується: на 0,4 в. п. за квартал до 62,9%.

 

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні налічувалося 4966 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 45. Найбільша кількість відділень в Ощадбанку - 1152. ПриватБанк перебуває на другому місці - 1105 відділень.

Національний банк України в грудні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п.п. до 13,5% річних, а в січні 2025 року - до 14,5%. У березні ставка зросла до 15,5%. У НБУ очікують, що це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.

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