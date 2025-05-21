Где украинцы хранят свои сбережения: свежий рейтинг банков

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 444,1 млрд гривен и Ощадбанке - 210,2 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 84,5 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 71,8 млрд гривен, частный ПУМБ - 56,2 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк - 48,9 млрд гривен.

Банковский сектор

На начало апреля 2025 года в Украине работало 60 банков. Учетная численность штатных работников в целом составляет 96,4 тысяч человек. В ПриватБанке работают 19,1 тысяч человек.

Государственных банков всего семь. В I квартале доля чистых активов госбанков оставалась на уровне 53,3%. В свою очередь доля госбанков в средствах населения постепенно снижается: на 0,4 в. п. за квартал до 62,9%.