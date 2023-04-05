ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 12:02
Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков Фото: больше всего денег граждан в двух государственных банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 590,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 334,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 169,4 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 58,5 млрд гривен и частный Универсал Банк - 51,5 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 43,7 млрд гривен.

Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

По данным НБУ, в крупнейших банках, которые являются главными бенефициарами ликвидности из-за значительных бюджетных расходов, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате беспрецедентный объем средств населения сохраняется на текущих счетах, что генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности

Отметим, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине