Де українці зберігають понад трильйон гривень: рейтинг банків на початок 2025 року

В Україні на 1 січня 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 216,5 млрд гривень. За рік сума зросла на 160 млрд гривень (13%) за інфляції в 12%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 438,0 млрд гривень та Ощадбанку - 210,2 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 81,7 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 70,7 млрд гривень, приватний ПУМБ - 54,9 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 48,1 млрд гривень.

Банківський сектор

На початок січня 2025 року в Україні працював 61 банк. За рік стало на два один банк менше. Банк "Альпарі" добровільно здав ліцензію. У грудні в Україні збанкрутував перший банк з початку року - "Комінвестбанк". Частка банку на ринку становила 0,04% усіх активів платоспроможних банків.

Державних банків усього сім. Частка чистих активів групи державних банків 2024 року знизилася на 0,3 п.п. до 53,3%. Частка коштів населення в держбанках знизилася на 1,2 п.п. за рік до 63,3%.

Національний банк України в грудні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п.п. до 13,5% річних, а в січні 2025 року - до 14,5%. У НБУ очікують, що це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.