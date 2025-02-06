Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года

По состоянию на 1 января 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. Более трети вкладов (35,4%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

За год сума выросла на 157 млрд гривен (12,7%) при инфляции в 12%. В гривнах вклады выросли на 13%, в валюте на 12,4%.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 523,6 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 215,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,2 млн вкладчиков, сума - 108,0 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,3 млн, сума - 80,8 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 64,5 млрд гривен.



Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 января 2025 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,8 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 899,5 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 492,7 млрд гривен.

По данным НБУ, в декабре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,3% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых. Однако за 2024 год курс доллара вырос на 10,7%.

Инфляция уже достигла 12%, и доходность банковских вкладов перестала покрывать рост цен.