Де українці зберігають гроші і в якій валюті: рейтинг банків

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,0 млн вкладників, сума - 205,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 8,8 млн вкладників, сума - 98,2 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 3,4 млн, сума – 76,4 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,3 млн, сума – 60,6 млрд гривень.

Валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень. У валюті було 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні впали до 10,4% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Проте з початку року курс долара зріс на 8,7%.

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують на зниження вартості депозитів для населення. Інфляція найближчими місяцями досягне 10%, і банківські вклади перестануть покривати зростання цін.