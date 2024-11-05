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Де українці зберігають гроші і в якій валюті: рейтинг банків

Фото: рейтинг за вкладами очолюють держбанки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 326 млрд. гривень. Більше третини вкладів у вересні 2024 року (35,6%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,0 млн вкладників, сума - 205,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 8,8 млн вкладників, сума - 98,2 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 3,4 млн, сума – 76,4 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,3 млн, сума – 60,6 млрд гривень.

Валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень. У валюті було 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні впали до 10,4% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних. Проте з початку року курс долара зріс на 8,7%.

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують на зниження вартості депозитів для населення. Інфляція найближчими місяцями досягне 10%, і банківські вклади перестануть покривати зростання цін.

 

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