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Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков

Фото: рейтинг по вкладам возглавляют госбанки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 326 млрд гривен. Более трети вкладов в сентябре 2024 года (35,6%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 205,4  млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,8 млн вкладчиков, сума - 98,2 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,4 млн, сума - 76,4 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 60,6 млрд гривен.

Валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 октября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,2 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,0 млн вкладов на 854 млрд гривен. В валюте было 10,2 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в сентябре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне упали до 10,4% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,1% годовых. Однако с начала года курс доллара вырос на 8,7%.

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов для населения. Инфляция в ближайшие месяцы достигнет 10%, и банковские вклады перестанут покрывать рост цен.

 

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