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Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 11:58
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Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ Фото: Ставки за депозитами будуть падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (IV квартал 2024 року).

За даними опитування, середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль. Однак частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу та населення, були дещо меншими за рекордні показники ІІ кварталу.

Банки планують знижувати ставки за депозитами, - опитування НБУ

Респонденти опитування відзначили, що в ІІI кварталі обсяг зобов’язань у цілому зріс. Більшість фінустанов повідомила про зростання обсягу коштів домогосподарств. Фондування від корпорацій зросло в 54% опитаних, хоча в ІІ кварталі таких було 68%. На думку банків, збільшувати запозичення від населення їх спонукали зміни регуляторних вимог.

У ІV кварталі фінустанови в цілому очікують несуттєвого зростання обсягу зобов’язань. За оцінками банків, залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними, йдеться в огляді НБУ.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, НБУ з 20 вересня 2024 року знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами для банків з 16,5% до 15,5%, що призведе до зниження ставок за депозитами для громадян.

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян в банках впали до 10,4% річних.

Як зазначають в НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП), попри зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення, тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції.

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