Де українці тримають заощадження під час війни та куди інвестують у 2026 році

Готівка та банківські рахунки залишаються найпопулярнішими інструментами збереження коштів в Україні, тоді як криптоактиви розглядають майже половина фінансово активних громадян, які мають заощадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати дослідження інвестиційних звичок українців, проведеного міжнародною компанією Ipsos на замовлення WhiteBIT, яке тривало в червні-липні 2026 року.

На що українці відкладають гроші

Частка опитаних українців, які мають джерело доходу та заощадження або інвестиції, за рік не змінилася й становить 66%. Водночас зросла частка тих, хто відкладає в середньому від 3000 грн на місяць: із 30% у 2025 році до 35% у 2026-му.

Попри це, навантаження на сімейні бюджети збільшилося. Частка респондентів, для яких їжа та товари для дому є основною категорією витрат, зросла з 70% до 78%.

Змінилася і структура доходів опитаних. Частка тих, хто назвав зарплату джерелом доходу, знизилася з 79% до 73%. Водночас частка респондентів, які отримують пасивний дохід від інвестицій, зросла з 37% до 41%, а тих, хто має доходи від комерційної діяльності або власного бізнесу, - з 27% до 32%.

Які інструменти обирають для збереження коштів

Серед опитаних, які мають заощадження, найпопулярнішими інструментами залишаються готівка та банківські продукти.

У 2026 році українці розглядають такі способи збереження коштів:

готівка у гривні - 78%;

готівка в іноземній валюті - 69%;

банківські рахунки у гривні - 67%;

банківські депозити - 59%;

банківські рахунки в іноземній валюті - 53%.

Вибір інструментів залежить від фінансової мети. Банківські депозити, житлову нерухомість і державні цінні папери респонденти пов'язують із можливістю отримання пасивного доходу. Для захисту заощаджень під час війни вони також розглядають готівку, криптоактиви та кошти на банківських рахунках.

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Водночас потенційне значне зростання капіталу опитані пов'язують передусім із криптоактивами, власним бізнесом і венчурними інвестиціями.

Чому українців цікавлять криптоактиви

Серед опитаних, які мають заощадження та інвестиції, 44% розглядають криптоактиви як потенційний інструмент вкладення коштів. Для порівняння, інвестиції у власний бізнес розглядають 32%, державні цінні папери - 27%, комерційну нерухомість або землю - також 27%, цінні папери приватних компаній - 22%, венчурний капітал - 11%.

Водночас намір інвестувати в криптоактиви не означає, що люди вже вкладають у них гроші. За результатами опитування, 14% респондентів, які мають заощадження та інвестиції, використовують криптоактиви зараз.

Серед усіх опитаних про криптовалюту знають 32% респондентів проти 28% у 2025 році. Частка тих, хто не відкидає можливості її використання, зросла з 17% до 19%.

Українці пов'язують цифрові активи не лише з можливістю заробітку. Так, 64% респондентів асоціюють криптовалюту з пасивним доходом, 54% - із диверсифікацією заощаджень та інвестицій, 52% - з інноваційним і перспективним інструментом, а 48% - із можливістю почати інвестувати з невеликим капіталом.

Водночас 59% опитаних вважають, що для роботи з криптоактивами потрібні спеціальні знання. Це може бути одним із бар'єрів для їх активнішого використання.

Криптоактиви залишаються ризиковим інструментом: їхня вартість може суттєво коливатися, а інвестори можуть втратити вкладені кошти. Тому інтерес до цифрових активів сам по собі не свідчить про їхню безпечність чи гарантовану прибутковість.

Отже, готівка та банківські продукти залишаються основою заощаджень українців, тоді як криптоактиви та інші інвестиційні інструменти привертають увагу тих, хто шукає можливості для примноження капіталу.

Водночас потенціал таких вкладень супроводжується ризиками та потребою розуміти особливості відповідних активів.