Где украинцы держат сбережения во время войны и куда инвестируют в 2026 году

Наличные деньги и банковские счета остаются самыми популярными инструментами сохранения средств в Украине, тогда как криптоактивы рассматривают почти половина финансово активных граждан, имеющих сбережения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования инвестиционных привычек украинцев, проведенного международной компанией Ipsos по заказу WhiteBIT в июне-июле 2026 года.

На что украинцы откладывают деньги

Доля опрошенных украинцев, имеющих источник дохода и сбережения или инвестиции, за год не изменилась и составляет 66%. В то же время возросла доля тех, кто откладывает в среднем от 3000 грн в месяц: с 30% в 2025 году до 35% в 2026-м.

Несмотря на это, нагрузки на семейные бюджеты увеличились. Доля респондентов, для которых еда и товары для дома являются основной категорией расходов, выросла с 70 до 78%.

Поменялась и структура доходов опрошенных. Доля назвавших зарплату источником дохода снизилась с 79% до 73%. В то же время доля респондентов, получающих пассивный доход от инвестиций, выросла с 37% до 41%, а тех, кто имеет доходы от коммерческой деятельности или собственного бизнеса - с 27% до 32%.

Какие инструменты выбирают для хранения средств

Среди опрошенных, имеющих сбережения, наиболее популярными инструментами остаются наличные деньги и банковские продукты.

В 2026 году украинцы рассматривают следующие способы сбережения средств:

наличные в гривне - 78%;

наличные деньги в иностранной валюте - 69%;

банковские счета в гривне - 67%;

банковские депозиты - 59%;

банковские счета в иностранной валюте - 53%.

Выбор инструментов зависит от финансовых целей. Банковские депозиты, жилая недвижимость и государственные ценные бумаги респонденты связывают с возможностью получения пассивного дохода. Для защиты сбережений во время войны они также рассматривают наличные деньги, криптоактивы и средства на банковских счетах.

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В то же время, потенциальный значительный рост капитала опрошенные связывают прежде всего с криптоактивами, собственным бизнесом и венчурными инвестициями.

Почему украинцев интересуют криптоактивы

В числе опрошенных, имеющих сбережения и инвестиции, 44% рассматривают криптоактивы как потенциальный инструмент вложения средств. Для сравнения, инвестиции в собственный бизнес рассматривают 32%, государственные ценные бумаги – 27%, коммерческую недвижимость или землю – также 27%, ценные бумаги частных компаний – 22%, венчурный капитал – 11%.

В то же время, намерение инвестировать в криптоактивы не означает, что люди уже вкладывают в них деньги. По результатам опроса, 14% респондентов, имеющих сбережения и инвестиции, используют криптоактивы сейчас.

Среди всех опрошенных о криптовалюте знают 32% респондентов против 28% в 2025 году. Доля тех, кто не исключает возможности ее использования, выросла с 17% до 19%.

Украинцы связывают цифровые активы не только с возможностью заработка. Так, 64% респондентов ассоциируют криптовалюту с пассивным доходом, 54% - с диверсификацией сбережений и инвестиций, 52% - с инновационным и перспективным инструментом, а 48% - с возможностью начать инвестировать с небольшим капиталом.

В то же время, 59% опрошенных считают, что для работы с криптоактивами нужны специальные знания. Это может быть одним из барьеров для более активного использования.

Криптоактивы остаются рисковым инструментом: их стоимость может значительно колебаться, а инвесторы могут потерять вложенные средства. Поэтому интерес к цифровым активам сам по себе не свидетельствует об их безопасности или гарантированной доходности.

Следовательно, наличные деньги и банковские продукты остаются основой сбережений украинцев, тогда как криптоактивы и другие инвестиционные инструменты привлекают тех, кто ищет возможности для приумножения капитала.

В то же время, потенциал таких вложений сопровождается рисками и потребностью понимать особенности соответствующих активов.