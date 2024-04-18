Де українці отримують пенсії та в яких областях найвищі виплати

Згідно з законодавством, українці можуть отримувати пенсії через будь-який уповноважений банк або через "Укрпошту". Більшість обирає виплату на картку, але значна кількість отримують готівкою через пошту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,155 млн пенсіонерів. З початку року їхня кількість скоротилася на 362 тисячі.
Чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках становила 8,355 млн осіб. Решта 1,80 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 56,6%. У цьому держбанку одержують гроші 4,727 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,3%, пенсії одержують 2,779 млн осіб).
У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 312 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 536 тисячі осіб (6,5%).
Середня пенсія в Україні на 1 квітня становить 5 743 гривень. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).
Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.
За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
В Україні з 1 березня провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.