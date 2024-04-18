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Де українці отримують пенсії та в яких областях найвищі виплати

Фото: пенсії в Україні зросли з початку року майже на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Згідно з законодавством, українці можуть отримувати пенсії через будь-який уповноважений банк або через "Укрпошту". Більшість обирає виплату на картку, але значна кількість отримують готівкою через пошту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,155 млн пенсіонерів. З початку року їхня кількість скоротилася на 362 тисячі.

Чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках становила 8,355 млн осіб. Решта 1,80 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 56,6%. У цьому держбанку одержують гроші 4,727 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,3%, пенсії одержують 2,779 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 312 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 536 тисячі осіб (6,5%).

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Середня пенсія в Україні на 1 квітня становить 5 743 гривень. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Розподіл пенсій за розміром

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень - 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія - 2 761,58 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія - 3 548,08 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія - 4 415,87 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 25,2%, 2 561 420 осіб, середня пенсія - 6 843,67 гривень,
  • понад 10 000 гривень - 12,1%, 1 224 71 особа, середня пенсія - 15 268,49 гривень.

Підвищення пенсій

В Україні з 1 березня провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.

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