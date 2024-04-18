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Где украинцы получают пенсии и в каких областях самые высокие выплаты

Фото: пенсии в Украине выросли с начала года почти на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Согласно законодательству, украинцы могут получать пенсии через любой уполномоченный банк или "Укрпочту". Большинство выбирает выплату на карту, но значительное количество получают наличными через почту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,155 млн пенсионеров. С начала года их количество сократилось на 362 тысяч.

Численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках составила 8,355 млн человек. Остальные 1,80 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 56,6%. В этом госбанке получают деньги 4,727 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (33,3%, пенсии получают 2,779 млн. человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 312 тысяч человек (3,7%). В других банках получают выплаты 536 тысяч человек (6,5%).

Где в Украине самые высокие и низкие пенсии

Средняя пенсия в Украине на 1 апреля составляет 5 743 гривен. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7 205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.

Распределение пенсий по размеру

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен – 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия – 2 761,58 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен – 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия – 3 548,08 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен – 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия – 4 415,87 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен – 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия – 6 843,67 гривен,
  • свыше 10 000 гривен – 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия – 15 268,49 гривен.

Повышение пенсий

В Украине с 1 марта была проведена плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В результате средняя пенсия выросла на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.

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Пенсия в УкраинеПенсии в Украине