Где украинцы получают пенсии и в каких областях самые высокие выплаты

По данным ПФУ, на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,155 млн пенсионеров. С начала года их количество сократилось на 362 тысяч.

Численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках составила 8,355 млн человек. Остальные 1,80 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 56,6%. В этом госбанке получают деньги 4,727 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (33,3%, пенсии получают 2,779 млн. человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 312 тысяч человек (3,7%). В других банках получают выплаты 536 тысяч человек (6,5%).

Где в Украине самые высокие и низкие пенсии

Средняя пенсия в Украине на 1 апреля составляет 5 743 гривен. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7 205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.

Распределение пенсий по размеру

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: