Рейтинг із прибутку: які банки України заробили більше на початку 2023 року

Платоспроможні банки України за січень 2023 року отримали 14,694 млрд. гривень прибутку після оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 6,316 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (2,242 млрд гривень). Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 716 млн гривень та Сенс Банк - 680 млн гривень. На п'ятому місці державний Укрексімбанк – 623 млн гривень. За даними НБУ, 60 із 67 банків отримали прибуток на суму 15,036 млрд гривень, а 7 банків показали збитки на 341,3 млн гривень. Найбільший збиток показав банк "Форвард" (298,3 млн гривень), який збанкрутував на початку лютого.