Де українці одержують пенсії: рейтинг банків на 1 квітня

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках станом на 1 квітня 2023 року склала 8,349 млн осіб. Інші 2,32 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ) .

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-березень 2023 року становила 128,5 млрд гривень, що на 23,8% більше, ніж у 2022 році (103,8 млрд гривень).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 328,6 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 507,9 тисячі осіб (6,0%).

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 54,2%. У цьому держбанку одержують гроші 4,557 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,7%, пенсії одержують 2,991 млн осіб).

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні працюють 65 банків. З початку року збанкрутували два дрібні банки - "Форвард" та "Айбокс".

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