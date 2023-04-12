ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків на 1 квітня

Новость на русском →
Україна, Середа 12 квітня 2023 14:32
Де українці одержують пенсії: рейтинг банків на 1 квітня Фото: українці отримують пенсії у ПриватБанку та Ощадбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках станом на 1 квітня 2023 року склала 8,349 млн осіб. Інші 2,32 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ) .

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 54,2%. У цьому держбанку одержують гроші 4,557 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (35,7%, пенсії одержують 2,991 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 328,6 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 507,9 тисячі осіб (6,0%).

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків на 1 квітня

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-березень 2023 року становила 128,5 млрд гривень, що на 23,8% більше, ніж у 2022 році (103,8 млрд гривень).

Де українці одержують пенсії: рейтинг банків на 1 квітня

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні працюють 65 банків. З початку року збанкрутували два дрібні банки - "Форвард" та "Айбокс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсионный фонд Украины
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно