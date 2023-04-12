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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на 1 апреля

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Украина, Среда 12 апреля 2023 14:32
Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на 1 апреля Фото: украинцы получают пенсии в ПриватБанке и Ощадбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 апреля 2023 года составила 8,349 млн человек. Остальные 2,32 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 54,2%. В этом госбанке получают деньги 4,557 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (35,7%, пенсии получают 2,991 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 328,6 тысяч человек (3,9%). В остальных банках получают выплаты 507,9 тысяч человек (6,0%).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на 1 апреля

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-март 2023 года составила 128,5 млрд гривен, что на 23,8% больше, чем в 2022 году (103,8 млрд гривен).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на 1 апреля

Напомним, на сегодняшний день в Украине работают 65 банков. С начала года обанкротилось два мелких банка - "Форвард"и "Айбокс".

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