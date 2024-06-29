Де українці без черг можуть перетнути кордон з Європою: список пунктів пропуску

У 16 пунктах пропуску на державному кордоні діє послуга єЧерга, яка дозволяє вибрати час перетину автобусом, аби не очікувати на це годинами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.
"Послідовно масштабуємо можливість вибирати час перетину кордону автобусом на пунктах пропуску. Сьогодні така опція вже доступна на 16 пунктах із 28, де діє послуга єЧерга", - повідомляють у Міністерстві.
Вони додають, що вчасний перетин кордону без годинних черг перед пунктом пропуску - це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень.
Зараз на 16 пунктах регулярні та нерегулярні перевізники вже можуть вибирати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.
Зокрема, це всі 5 пунктів пропуску з Румунією, 10 - з Молдовою, та на найбільшому пункті пропуску з Польщею - "Ягодин - Дорогуськ".
Також на ще 12 пунктах пропуску єЧерга працює за принципом "реєструйся та їдь", тому завчасно спрогнозувати час очікування на кордоні поки неможливо.
"Щоб побачити, на яких пунктах пропуску є можливість прогнозованого перетину кордону, варто зайти на сайт єЧерга у розділ "Завантаженість", там слід вибрати фільтр "Автобуси" та потрібну країну.
Назва черги "За розкладом" свідчить про те, що перевізнику доступна конкретна година для запису на перетин кордону, а значить можна планувати перетин.
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