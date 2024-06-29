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Где украинцы без очередей могут пересечь границу с Европой: список пунктов пропуска

Как без очередей пересечь границу с Европой (фото: zachidnuy kordon/facebook)
Автор: Василина Копытко

В 16 пунктах пропуска на государственной границе действует услуга "єЧерга", которая позволяет выбрать время пересечения автобусом, чтобы не ожидать этого часами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Где можно пересечь границу автобусом без очередей

"Последовательно масштабируем возможность выбирать время пересечения границы автобусом на пунктах пропуска. Сегодня такая опция уже доступна на 16 пунктах из 28, где действует услуга "єЧерга", - сообщают в Министерстве.

Они добавляют, что своевременное пересечение границы без часовых очередей перед пунктом пропуска - это одна из задач реформы международных автобусных перевозок.

Сейчас на 16 пунктах регулярные и нерегулярные перевозчики могут выбирать временной слот для прогнозируемого пересечения границы.

В частности, это все 5 пунктов пропуска с Румынией, 10 - с Молдовой, и на самом крупном пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск".

Также на еще 12 пунктах пропуска "єЧерга" работает по принципу "регистрируйся и уезжай", поэтому заранее спрогнозировать время ожидания на границе пока невозможно.

На каких пунктах пропуска не нужно выстаивать очереди (фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины/Facebook)

Как воспользоваться услугой

"Чтобы увидеть, на каких пунктах пропуска есть возможность прогнозируемого пересечения границы, стоит зайти на сайт "єЧерга" в раздел "Загруженность", там следует выбрать фильтр "Автобусы" и нужную страну.

Название очереди "По расписанию" свидетельствует о том, что перевозчику доступно конкретное время для записи на пересечение границы, а значит можно планировать пересечение.

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Граница с Украиной