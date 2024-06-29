Где украинцы без очередей могут пересечь границу с Европой: список пунктов пропуска

В 16 пунктах пропуска на государственной границе действует услуга "єЧерга", которая позволяет выбрать время пересечения автобусом, чтобы не ожидать этого часами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
"Последовательно масштабируем возможность выбирать время пересечения границы автобусом на пунктах пропуска. Сегодня такая опция уже доступна на 16 пунктах из 28, где действует услуга "єЧерга", - сообщают в Министерстве.
Они добавляют, что своевременное пересечение границы без часовых очередей перед пунктом пропуска - это одна из задач реформы международных автобусных перевозок.
Сейчас на 16 пунктах регулярные и нерегулярные перевозчики могут выбирать временной слот для прогнозируемого пересечения границы.
В частности, это все 5 пунктов пропуска с Румынией, 10 - с Молдовой, и на самом крупном пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск".
Также на еще 12 пунктах пропуска "єЧерга" работает по принципу "регистрируйся и уезжай", поэтому заранее спрогнозировать время ожидания на границе пока невозможно.
"Чтобы увидеть, на каких пунктах пропуска есть возможность прогнозируемого пересечения границы, стоит зайти на сайт "єЧерга" в раздел "Загруженность", там следует выбрать фильтр "Автобусы" и нужную страну.
Название очереди "По расписанию" свидетельствует о том, что перевозчику доступно конкретное время для записи на пересечение границы, а значит можно планировать пересечение.
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