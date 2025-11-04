Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки

У середу, 5 листопада, в окремих областях України будуть введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як завтра будуть вимикати світло.
Графіки погодинних відключень:
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
Енергетики попереджають, що час та обсяги можливих відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У Київській області завтра найдовше світло буде відсутнє найдовше три з половиною години.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Завтра, 5 листопада,в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Завтра, 5 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 5 листопада з 07:00 до 21:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у середу, 5 листопада:
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 05 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно вимикатимуться: 07:00 - 16:00 1 черга, 16:00 - 19:00 2 черги, 19:00 - 21:00 1,5 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 5 листопада 2025 року:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1 черга, з 18:00 до 20:00 – 1,5 черги.
Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445
За командою НЕК "Укренерго", 5 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
За вказівкою НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми - завтра, 05 листопада, в регіоні будуть діяти обмеження для промисловості та бізнесу. Вони будуть діяти з 07:00 до 22:00.
