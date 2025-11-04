Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики

В среду, 5 ноября, в отдельных областях Украины будут введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Графики почасовых отключений:
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
Энергетики предупреждают, что время и объемы возможных отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В Киевской области завтра дольше всего свет будет отсутствовать дольше всего три с половиной часа.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Завтра, 5 ноября,в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Завтра, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября с 07:00 до 21:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в среду, 5 ноября:
С изменениями графика в течение дня, а также номером вашей очереди и подочереди можно ознакомиться по ссылке:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 05 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Одновременно будут отключаться: 07:00 - 16:00 1 очередь, 16:00 - 19:00 2 очереди, 19:00 - 21:00 1,5 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 ноября 2025 года:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.
Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям / подочереди с учетом времени на переключение:
Узнать свою очередь можно по ссылке: https://t.me/kharkivenergy/1445
По команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
По указанию НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы - завтра, 05 ноября, в регионе будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса. Они будут действовать с 07:00 до 22:00.
