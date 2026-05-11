Де в Україні сьогодні буде найтепліше, а де пройдуть дощі: прогноз синоптиків

Погода в Україні

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів.

Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22°.

Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 17-22°, у Києві 18-20°