Де в Україні сьогодні буде найтепліше, а де пройдуть дощі: прогноз синоптиків

В Україні сьогодні, 11 травня, знову очікуються дощі, але не скрізь. Водночас у деяких регіонах повітря прогріє до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.
Помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів.
Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.
Температура вдень 17-22°.
Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 17-22°, у Києві 18-20°
Нагадаємо, початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.
Також синоптики повідомляли, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.