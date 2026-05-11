Де в Україні сьогодні буде найтепліше, а де пройдуть дощі: прогноз синоптиків

07:00 11.05.2026 Пн
1 хв
Де очікується до +22 градусів?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 11 травня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 11 травня, знову очікуються дощі, але не скрізь. Водночас у деяких регіонах повітря прогріє до +22 градусів.

Погода в Україні

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів.

Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22°.

Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 17-22°, у Києві 18-20°

Нагадаємо, початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Також синоптики повідомляли, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

