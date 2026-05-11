Где в Украине сегодня будет теплее всего, а где пройдут дожди: прогноз синоптиков

Погода в Украине

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

Умеренные, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, грозы. Лишь в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и в Киевской области без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный (на западе страны юго-западный), 5-10 м/с.

Температура днем 17-22°.

Фото: карта погоды в Украине на 11 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 17-22°, в Киеве 18-20°