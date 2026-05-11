Где в Украине сегодня будет теплее всего, а где пройдут дожди: прогноз синоптиков

07:00 11.05.2026 Пн
1 мин
Где ожидается до +22 градусов?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 11 мая (Getty Images)

В Украине сегодня, 11 мая, снова ожидаются дожди, но не везде. В то же время в некоторых регионах воздух прогреет до +22 градусов.

Погода в Украине

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

Умеренные, днем на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, грозы. Лишь в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и в Киевской области без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный (на западе страны юго-западный), 5-10 м/с.

Температура днем 17-22°.

Фото: карта погоды в Украине на 11 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 17-22°, в Киеве 18-20°

Напомним, начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Также синоптики сообщали, что в Киев пришло метеорологическое лето - на неделю раньше среднемноголетних показателей.

